每月第4個週三 金融消費諮詢新增新營服務據點

保障金融消費權益，市府攜手金融消費評議中心增設新營服務據點。 （法制處提供）

記者林雪娟∕台南報導

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，法制處除原先在永華市政中心每週提供免費諮詢服務，一月起，新增民治市政中心服務據點，擴大服務溪北民眾，若民眾有相關金融消費或投資理財等疑問，歡迎前來諮詢。

法制處說，市府關心民眾的金融消費交易安全，和財團法人金融消費評議中心合作多年，除每月第二個週三，由中心派員至永華市政中心提供免費諮詢，一月起，每月第四個週三，於民治市政中心設點服務，提供諮詢，避免民眾落入投資陷阱或衍生相關金融商品消費爭議，損及自身權益。

金融消費評議中心為依據金融消費者保護法成立的爭議處理機構，熟悉相關金融消費爭議與處理程序，隨著金融商品多元化，涉及銀行、融資、保險、電子支付、證券及期貨等金融領域糾紛，逐年增加，設櫃提供諮詢，民眾若有金融消費疑慮，可於服務時間前往諮詢，若不便至現場，可撥打金融服務專線1998或金融消費爭議免費服務專線：0800-789885、0800-869899。