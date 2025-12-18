每月給兒2萬元，不如買支好手機！30年導遊轉型AI教學：用3個APP追白沙屯媽祖…樂齡族「不被時代遺棄」





從旅行社企劃、國內導遊到成為104高年級平台最受歡迎的AI講師之一，人稱「灰熊老師」的李楷聲，走過近30年的旅遊業生涯，卻在疫情後「回不去」本業，意外踏入AI教學領域，把過去帶團練就的溝通力，化為「把複雜知識講得人人都聽得懂」的新專長。他的課讓許多年逾60歲、甚至70＋的樂齡者能重新接軌時代，找回久違的自信與成就感。

中午才結束一堂「樂齡學AI」課，李楷聲扒完飯盒，隨即趕著要出發到機場。隨身攜帶的護照，留下他近30年從事旅遊導覽、企劃帶團的痕跡；但轉型AI教學後，壯遊出走無須先做功課、也不用鉅細靡遺的行程表，只要一機在手，利用數位工具查詢交通、線上訂房，就能隨時來場「說走就走的旅行」。

「像我3月有堂課是介紹福州自由行，不是帶他們去，是告訴他們怎麼規劃。當場我協助你、帶你訂完，那我們就在那邊見，我們一起玩！」李楷聲說。

疫情後轉彎，資深導遊改行AI教學

他從事旅行業近30年，人生轉彎全因Covid-19這場世紀大疫。「疫情發生在我50歲，那時離開職場，大概就回不去了……或是你也不想回去！」國旅萎縮、消費習慣大變，加上體力負荷，讓他不得不重新選擇職涯方向。

疫情後，他嘗試到104高年級平台開課，第1年仍以導覽走讀為主，卻發現同質競爭激烈。直到有學員發現他拍得一手好照片，紛紛敲碗要他「開拍照課」傳授簡單上手的快拍技巧，才意識到自己最大的優勢是—「學得快、教得也快」。

於是一路從拍照、短影音跨入AI繪圖、影片生成等領域，「其實我都是被逼的！」他笑說。

尤其今年AI工具爆發性進步，6月過後變得更聰明、更簡單，「不需要太繁複的敘述，只要講個頭，它後面就幫你做出來。」他自學應用程式，隨即將AI繪圖、自動化影片生成等內容帶進課堂。

樂齡族3大需求，AI一次滿足

李楷聲的學生有9成是60~70歲女性，她們喜歡旅遊、交友、分享美食與美照，簡單來說就是「生活玩樂、社交化，卡片寄給朋友告訴她：『我還在』！」

由此衍生出製作早安圖、節慶賀卡，以及各種資訊查詢需求。

1. 實用生活工具：食譜、健康、查資訊

過去Google查資訊，繁雜而不精準，但AI能根據個人需求過濾。例如「不喜歡雞胸肉，那吃什麼可以增肌？」

甚至連「如何刪除iPhone垃圾桶裡的照片」這類操作問題，也能請AI手把手指引。「以前要拜託小孩、或跑手機店排隊，現在45秒內AI就回答你！」

2. 社交成就感：早安圖、節慶賀卡

樂齡族最愛用AI畫可愛貓狗、節慶賀卡、旅遊風景，傳給朋友或放上社群。收到留言、按讚，對他們就是最直接的成就感。

3. 情緒陪伴：AI不會生氣、永遠傾聽

不少年長者把AI當成諮詢對象，問健康、問心情，甚至問流年、生命靈數。「它不會罵你、不會笑你，什麼都問得出來，而且零成本，還隨叫隨到！」

樂齡族一用愛上：重新接軌時代

很多人抗拒科技，李楷聲卻認為不必想得這麼嚴肅——AI就是簡化生活步驟的工具——讓你不必再求神問卜、拜託小孩。

「積極一點的，是我想參與社交、我想分享生活， 透過AI工具讓我們變得跟世界更容易接觸。 消極一點的，則是自己想解決問題，也變得更容易了。」

印象最深刻的，就是有位70歲爺爺課後告訴他：「我以為我被時代遺棄了，但AI讓我重新跟上。」

原來爺爺過去只會問孫子「呷飽未？」學會AI後，卻能用Gemini生成3D公仔圖，「孫子還帶去學校炫耀！」

也有原本不會設定手機照片比例的學員，如今能用口述指令畫出可愛貓咪和聖誕老人。「光是這一步，就讓他高興半天了，那種成就感就像生出一個孩子！」

免求兒女帶出遊，年長者靠AI說走就走

李楷聲說，80%的樂齡族只有智慧型手機，因此「中文化、字體大、可長期免費使用」的AI工具最方便、能輕鬆上手。

以旅遊規劃為例，不同的AI工具可以做到這些事：

■用大眾運輸規劃路線 ■依預算挑住宿 ■以地鐵站為中心找景點 ■根據腳力調整動線 ■查詢即時安全位置

像是每年農曆3月的白沙屯媽祖進香活動，就是樂齡族運用AI規劃旅程最好的練習。他教大家下載三個APP：

1、白沙屯GPS即時定位

2、台鐵e訂通

3、Google Map

「睡過頭追不到？沒關係，用媽祖APP（白沙屯GPS）查祂現在位置、下一站在哪？坐火車去等祂就好。」李楷聲笑說。

只要會講話，就會用AI

對害怕新科技的樂齡族，李楷聲給出最簡單的建議：不需要開電腦、不用懂英文，只要拿起手機講話，就能解決80%問題，真不懂就要AI「再簡單一點」。

李楷聲形容，AI像聽話的秘書、孝順的孩子、隨伺在側的營養師，甚至是一個很貼心、不會罵你的家庭醫生。「你給孩子一個月2萬塊，不如買一支好一點的手機，它可以每天幫你解決問題。」

