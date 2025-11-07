每月花百萬包養酒店妹！太子集團幹部開遊艇趴選妃 「奢華生活」曝光

檢調查扣太子集團不動產，包含和平大苑11戶。圖／翻攝畫面

太子控股集團（Prince Holding Group）涉嫌跨國詐騙、洗錢，日前檢調進行大規模搜索，一共拘提25名被告，查扣約45億元的資產，太子集團在台開多家空頭公司，其中天旭國際科技名面上是開發軟體，實則是營運博弈，暗中協助太子集團洗錢。檢警調查發現，天旭國際科技總務長62歲的李守禮實際上是擔任「性服務提供者」，派出酒店妹服務太子集團高層。

檢警調查指出，天旭國際總務長李守禮同時也是太子集團陳志左右手李添的私人特助，主要處理娛樂業務，不僅會主導高層幹部的遊艇趴，也會幫李添在台包養酒店妹，每個月花100萬匯入酒店妹戶頭，還有每年120萬包養女大生。

廣告 廣告

此外，李守禮過去曾一次包下3台遊艇，在海外舉行奢華遊艇趴，還會安排網紅、模特來讓高層選妃，傳出李添、陳志還大讚台灣女生「溫柔服務又好」。在檢警扣押太子集團45億元的資產後，李守禮還曾經傳訊息問李添說「會不會有影響」，李添則說現在在和陳志打牌，「這都小錢啦」。李添近年沒有來台，但李守禮還是要遵照老闆指示，開豪車接待來台灣遊玩的親朋好友，昨（6）日李守禮遭法院裁定羈押禁見。

太子集團涉嫌跨國詐騙、洗錢，我國檢警掃蕩集團在台公司，拘提天旭國際人資長辜淑雯、在台操盤人王昱棠等人，法院裁定辜淑雯、王昱棠、李守禮、幹部邱子恩羈押禁見。事實上，美國司法部今年起訴太子集團創辦人陳志，並制裁李添，新加坡籍的楊新發、陳秀玲等人，李添被認為是管理集團黑錢的成員。另外，太子集團分工細膩，在台灣以聯凡等8家空頭公司以海外資金購入和平大苑11戶豪宅與48個車位，將黑錢洗成不動產，而這8家空頭公司均數登記設址在和平大苑中。

在新聞爆發後，李添還指揮辜淑雯解散公司，並變賣資產，但檢調仍扣押有關太子集團的不動產，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，另外，還有勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等名車26輛，銀行帳戶60個，總計逾45億元。另外，美國、英國聯手打詐，扣押太子集團總計逾150億美元的比特幣資產，但是創辦人陳志仍下落不明。



回到原文

更多鏡報報導

喊普發1萬是齣鬧劇！Cheap列「打臉3連發」酸：一場1萬塊的精神分裂

陪女兒參加舞會！43歲母拐走「14歲小男友」 生下嬰兒遭逮

百萬YTR爆南韓器官買賣！37具遺體「只剩下半身」：中國人做的