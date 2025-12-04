每月花4.9萬→6.1萬 國泰世華攜手資誠調查：國人估退休後生活費跳增24.5%

國泰世華銀行今（4）日攜手資誠企業管理顧問公司發布「2025台灣全民財務健康關鍵報告」，相較上一次2023年時的調查，尚未退休者預估退休後每個月的生活花費，從每人每月4.9萬走高至6.1萬元，一舉跳增24.5%，反映醫療與照護費用走高，以及有些父母在養成年兒女等現象讓國人感到不安。

國泰世華銀行與資誠企業管理顧問公司的全民財務健康關鍵報告，採用聯合國財務健康衡量方法，針對國泰世華上百萬名客戶，於今年5、6月間透過E-Mail發送問卷，有效樣本逾3萬份，其中3000多份自我勾選為已退休者。

退休後實際每月花 7.2 萬， 82% 未退休者低估所需

這3000多人填寫自己退休後每個月實際生活花費，平均數高達7.2萬元，把前述數字對照尚未退休者預估的退休後每月生活花費，82%未退休者低估了退休後的實際花費數字。

勾選自己已退休者，退休後每月實際生活花費平均7.2萬元，高於一般人認知，引發討論。國泰世華銀行協理鄭凱中表示，可能原因有三：第一，這些人可能財務狀況較佳、生活相對寬裕；第二，實際生活花費反映醫療與照護費用走高；第三，有些父母在養成年兒女，可能有此社會現象。

鄭凱中說，退休後每月花7.2萬元看似很高，但若以65歲退休，以及內政部公布國人去年平均壽命80.77歲計算，7.2萬乘12個月再乘16年，約需1400萬元，符合一般人對退休準備的認知。

全民財務健康分數下滑， 34 歲以下最顯著

今日發布的調查顯示，2025年台灣全民財務健康平均分數降至 56.9分，較2023年的 59.2分下滑 2.3分，顯示財務韌性面臨挑戰。其中，「風險抵抗力」與「財務信心」是下降幅度最大的構面，反映出民眾在儲蓄維持力、緊急應變能力、投資信心及金融知識上存在結構性弱點，尤其 34歲以下族群最為顯著，平均下降12個百分點。

國泰世華銀行的新聞稿提到，上述趨勢意味，未來在面對重大金融事件或長期財務挑戰時，民眾可能更容易陷入資金壓力，進而影響個人生活品質。

未遭遇詐騙民眾，財務健康分數較高

調查也顯示，未曾遭遇詐騙的民眾，其財務健康分數平均比曾經遭遇詐騙者高出2.9分，顯示金融素養與風險管理能力在防範詐騙中扮演關鍵角色。質化訪談進一步指出，財務健康分數較高族群，通常具備下列三大特質：

一、較高的金融素養：能理解風險與報酬的對價關係，熟悉詐騙話術與平台驗證，並在交易前進行多方查證。

二、心理壓力較低：因具備充分金融知識，面對詐騙時不易產生焦慮或羞愧，避免急就章的高風險補救行為，例如：借高利貸或孤注一擲的投機。

三、良好的風險與財務控管習慣：擁有預算、保險、緊急預備金與資產分散觀念，降低「急需用錢」被高報酬誘騙的可能性。

