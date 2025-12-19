每月買零股「湊到1張0050」 報酬率近7％ 網讚：未來會感謝自己





0050今年開放分割，有網友分享自己「每個月只買零股」的存股成果，並表示終於存到了一張，引來許多網友鼓勵，討論也認同長期投資的紀律與零股存股的成就感。

一名網友在Dcard上以「每個月只買零股的人終於存到一張」為題發文，分享自己的存股心得。表示自己是零股族，分割後才開始投入0050，之後每月慢慢買進，如今終於存到了1張。雖然張數不多，但對於像自己這樣的投資人也一個是小小里程碑，並期許自己能持續這樣的存股模式，希望半年內再存2張，持續推進目標。文中也附上持股畫面顯示總股數1000股、總損益(不含息)+3935元、報酬約+6.69%。

▼原PO表示，自己是分割後才開始投入0050，每月慢慢買進零股，如今終於存到了一張。（示意圖，非新聞當事人／取自pixabay）

此貼文吸引網友們留言討論，不少人肯定原PO並且給予鼓勵：「恭喜，希望你能一路走下去」、「未來的你會感謝過去的自己」、「好的開始」、「零股塔讚讚」、「恭喜，我也是每天一百股慢慢累積的」、「你很棒，加油，訂定短期目標逐步達成，這樣就不會覺得遙遠了」、「積少成多！永遠不嫌少，加油」、「超棒的⋯堅持下去，你會有很豐碩的果實」，多數網友都認為，投資的心態與方式應是「持續穩定的投入」，比看短期漲跌更為重要。

▼眾人紛紛恭喜原PO，也鼓勵他持續存股，也有網友分享和原PO相似的投資經歷。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有人感慨自己的投資方式不如原PO，自嘲「我買什麼跌什麼」，還有人分享自己因為常賣出，無法持續存，至今還沒有達到原PO的目標：「我都一直賣到現在還存不到一張， 0050太甜了」。整體來說，眾人看好0050長期發展，認同零股投資的可行性，也認同完成「存到1張」的達到心理目標後，更能鼓勵自己更加持續投資。

（封面示意圖／取自pixabay）

