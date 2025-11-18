每月都莫名變窮？理財專家揭「10大隱形開銷」讓錢包變薄…很多人都中招了

不少民眾都覺得今年消費程度上漲特別有感。示意圖／取自免費圖庫pixabay

今（2025）年真的比較難存到錢，甚至必須動用更多儲蓄？可能不少民眾都會有這種感覺，而美國理財網站《GOBankingRates》報導也指出，雖然這其中還有關稅提高的關係，但影響還不止於此。財經專家斯特魯普（Christopher Stroup）為此也分析，會導致生活成本變高的10項開銷。

關稅

美國人已明顯感受到關稅對某些本國不生產商品，如咖啡等商品價格的影響。國家納稅人聯盟自由貿易計畫主任萊利（Bryan Riley）表示：「新關稅會反映在家具等大型商品價格上，而家電、玩具及一般消費用品的成本也已開始上漲。」

信用卡利率（APR）

許多人正在背負年利率超過20%的信用卡債務，甚至只以最低還款額付款，讓清債變得困難。斯特魯普建議想趕快還清卡債的民眾，可以考慮低利率或0%利率的轉卡方案，但務必要在優惠期結束前還清：「如果有多張卡的債務，可整合到低利率的信用額度或重組貸款，這能提升還款彈性，長期下來也有助改善利用率。」

訂閱服務

現代人已經生活在「凡事皆可自動化」的App時代，但訂閱服務越多，也代表累積越多開銷，更糟糕的是，還有不少人經常在訂閱某項服務後忘了取消，結果被迫續費。斯特魯普建議可先列出所有訂閱服務與續約日期，並取消重複的訂閱服務。

汽車保險

汽車保險之所以變貴，主要是因車用零件成本上升，再加上技師收費比往年調高許多，導致車輛受損時的保費大幅增加。保險與財務專家穆森（Melanie Musson）建議，若想降低保費，可比較不同公司的報價：「提高自負金額也可降低保費，因為這代表你願意承擔更多風險。」

服務費用

斯特魯普指出，銀行和服務業者為了彌補成本上升，大量增加各式各樣的服務費，以美國為例，僅僅是逾期費用，美國人每年就得付出數十億美元。斯特魯普建議，民眾可設定帳戶提醒、自動繳費，以及保留至少1個月的生活費做為緩衝。

食物

穆森表示，今年的飲食消費確實比去年更貴：「無論超市或餐廳，價格都比去年上漲10%到15%」。斯特魯普建議，民眾可透過制定每週菜單，減少衝動購物與浪費，或是使用回饋相關的App，在消費的同時獲得一定的回饋。

家用能源成本

電力與天然氣價格雖然因地區而異，但美國部分地區的漲幅已高達20%。斯特魯普建議，可定期更換冷氣濾網、設定智慧恆溫等，這些簡單且低成本的動作，就能為全年帶來立刻見效的節省效果。

手機與網路費

斯特魯普指出，美國2025年家庭平均每月在通訊費上的花費可達250至300美元（約7800至9360元新台幣），建議民眾可以直接與電信商討論、調降不需要的流量方案，每次續約時也可檢查是否有更為適合的優惠方案。

健康保險保費

穆森表示，健康保險保費相較過去1年大幅成長，「讓許多人即使加薪，實領薪水仍反而變少」。不過，這些成本短期內難以下降，斯特魯普建議民眾，在投保期間不要只比較保費，而是要比較全年總成本。

漏洞般的小開銷

斯特魯普指出，減少儲蓄的往往不是大筆支出，而是生活習慣逐漸變得奢侈，建議民眾可關閉一鍵結帳功能，並將線上購物延遲24小時，有助於減少約15%的衝動性消費。另外，斯特魯普也建議民眾出門時可一次處理所有事務，以此減少停車費與油費，最重要的是建立一份財務計畫，從被動應對轉為主動累積財富：「這能讓你更聰明地儲蓄，也更有目的地生活。」

