每月14號的浪漫～12月情人節禮物推薦：精選客製CASETiFY手機殼、情侶似顏繪、藍牙耳機清單｜揪愛Mei推好物

聖誕節，是一年中最適合傳遞溫暖、驚喜與心意的時刻。無論想透過療癒香氛與暖胃茶飲營造節日儀式感、以獨一無二的客製化似顏繪留下永恆回憶、用潮流時尚配件點亮生活風格，還是藉由冬日實用小物為摯愛驅趕寒意——「揪愛Mei」蒐羅的這些禮物，每一份都蘊含著滿滿的用心與祝福，快來為心愛的另一半，挑選一份充滿戀愛儀式感的禮物吧！

（圖片來源：CASETiFY、Pinkoi、DTAudio）

🎁聖誕禮物推薦：潮流時尚配件－精選客製CASETiFY手機殼

充滿歡樂與驚喜的聖誕節，為摯愛或自己準備一份兼具時尚感、實用性與個性的完美禮物！集結了最受歡迎的 CASETiFY、FLOWERS 品牌聯名與創意設計，讓生活中的小細節充滿儀式感與樂趣。村上隆的「FLOWERS」系列，限量版手機殼、造型人偶，話題十足，甫上市造成瘋搶！聖誕節也是表達愛意的好時機，情侶款手機殼搭配客製化的矽膠字母串珠，可以拼出彼此的名字或愛的宣言，低調放閃，讓手機成為愛情的見證。

FLOWERS 限量版手機殼盲盒，售價2,450元 👉點此立即買

FLOWERIAN 造型人偶盲盒 ，售價1,600元 👉點此立即買

FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組，售價3,230元 👉點此立即買

CASETiFY情人節精選 情侶款手機殼，售價2,610元 👉點此立即買

CASETiFY矽膠字母串珠-大秀愛意，單顆200元，5 顆800元👉點此立即買

CASETiFY聖誕限定優惠🎁 買1件享85折，買2 件享75折折，Apple Watch 電子配件享最低 7 折，結帳輸入優惠碼GIFT25可享折扣👉點此立即買

（圖片來源：CASETiFY）

在《動物方城市2》為「靈魂伴侶」的主角茱蒂和尼克，大頭設計的強悍的防摔保護套，超級療癒，可愛指數爆表！

（圖片來源：TOYSELECT）

🫖聖誕禮物推薦：療癒香氛與暖胃茶飲

聖誕節送香氛和調味果茶是很棒的選擇！在這個充滿魔力的聖誕季節，「揪愛Mei」精心挑選最具驚喜與溫度的單品，便攜式的香氛噴霧禮盒、創意十足的扭蛋機禮盒、結合了茶包、香氛蠟燭等多種品項的倒數月曆、聖誕戳戳樂。這不僅是一份禮物，更是一場從嗅覺到味覺、從聖誕倒數到日常療癒的全方位感官之旅，有專屬香味和果茶相伴，讓你們感情加溫到滾燙的程度。

（圖片來源：Pinkoi）

👩‍❤️‍💋‍👨聖誕禮物推薦：獨一無二的客製化似顏繪

溫馨的聖誕佳節，獨一無二的客製化禮物，傳遞最深的祝福與愛意。簡約線條似顏繪「揪愛Mei」真的好喜歡！簡單的線條就能勾勒出人物的神韻，帶有個性的文青浪漫，沒有五花八門的色彩，純粹的筆觸，告白你們之間最純粹的關係，但製作需要時間，想要趕在聖誕節拿到，得抓準時間下訂！每天不可或缺的水杯，化身為專屬的紀念品，杯子正面有客製化的似顏繪，背面還可以填上文字，絕對不會跟別人撞杯！

（圖片來源：Pinkoi）

🎁聖誕禮物推薦：冬日實用小物

用一份充滿溫度與關懷的禮物，為關愛的人驅散冬日寒意！「揪愛Mei」挑選了四款實用小物，顏值超高的暖杯墊、結合了天然檜木香氣與磁石能量的按摩棒、幫助眼部放鬆，改善睡眠品質的熱敷按摩眼罩、採用來自尼泊爾的優質氂牛毛製成圍巾，從暖胃飲品到全身放鬆，讓收禮者從裡到外都感受到暖暖的愛意。

（圖片來源：Pinkoi、3ZeBra）

🎁聖誕禮物推薦：藍牙耳機 實用不採雷

根據「揪愛Mei」向周邊友人打探最不雷的禮物會選什麼？不少人認為選藍牙耳機最安全，送給另一半，讓他在通勤路上，上班時都能沉浸在自己的音樂世界裡。這一款DTAudio聆翔Q36 雙降噪藍芽耳機，價格才599元，一次買兩組，也不會心疼。如果另一半是運動咖，使用真無線耳機擔心噴飛，「揪愛Mei」建議可以選擇JLab Go Sport+真無線藍牙耳機。JLab 是美國運動耳機銷售冠軍，大品牌不用擔心。

DTAudio聆翔Q36 雙降噪藍牙耳機，原價1,990元，特價599元 👉點此立即買

JLab Go Sport+真無線藍牙耳機，原價1,580元，特價1,099元👉點此立即買

（圖片提供：DTAudio、JLab Go Sport）

❤️同場加映❤️每月情人節

此外，一年當中除了2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節，以及農曆7月7日的七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年有12個情人節，每個月14日都是不同的情人節，都可以製造生活中的小浪漫～

「揪愛Mei」幫大家整理一下「一年當中還有哪些情人節？」每個月情人節都隱含著不同意義。

1月14日：日記情人節：

源自於韓國，情侶們會互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的行事曆，並在裡頭標示雙方的生日與紀念日，以及希望在接下來一年中共同執行的各項計劃，象徵二人將攜手走過未來一年。

2月14日：西洋情人節：

現今許多情侶慶祝的經典節日，常見的禮物有巧克力、鮮花等。而在日本的傳統中，則是女生會送巧克力給心儀的對象，藉此表達心意。

3月14日：白色情人節：

源於日本的白色情人節，這天是情侶們回贈對方情人節禮物的日子。當2月14日女孩禮物表達情意後，男方若也有同樣好感或情意，便回送女孩禮物，代表心心相印。

4月14日：黑色情人節：

源自於韓國，主要是慶祝在情人節和白色情人節沒有收到任何禮物的人。在這一天，單身人士會聚在一起吃韓式炸醬麵，互相打氣，此外也有不少人會穿著黑色的衣服以示單身。

5月14日：黃色與玫瑰情人節：

源自於韓國，五月是朝鮮半島上的玫瑰花開得最美的日子，送人紅玫瑰就表示著愛意；白色玫瑰花代表還沒有確定；但贈送黃色的玫瑰則是意味著分手。

5月20日：網路情人節：

相信大家都知道「520」諧音代表我愛你，這一天是網絡世界的愛情節日，最初是由網民發起的第一個網絡固定節日，演變至今，很多人都會選擇在這天向心上人表白，而熱戀中的情侶就會在當日求婚，或者註冊結婚，希望在520的日子互訂終身，愛對方一生一世！

6月14日：親吻情人節：

源自於韓國，相愛的情侶在這一日不需感到害羞，可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」，表達濃情蜜意，大方地放閃。

7月14日：銀色情人節：

源自於韓國，情侶們會將選擇在這一天介紹伴侶讓家人認識，或是介紹給長輩，在這一天伴侶們也會互贈銀製品，當作信物表達愛意。

8月14日：綠色情人節：

這一個特殊的日子，起源於東歐捷克、斯洛伐克等國家，旨在提倡綠色環保和樂活精神。情侶們在這一天選擇到戶外旅行，來一場大自然的活動，體驗芬多精的美好。

8月29日：農曆7月7日的七夕情人節：

七夕，也稱為「星節」、「七姐誕」或「牛女節」，是中國傳統的節日之一。其實在古代，七夕並不是情人節，而是古代女子祈求智慧的好時辰。傳聞古代的女子會在七夕時祈求自己能擁有出眾的好手藝，才能容易找到自己喜歡的男孩。而民間傳說，相傳凡人牛郎戀上織女，令玉皇大帝大怒，要將兩人分開，只限兩人在每年農曆7月7日，在鵲橋相會，兩人的苦戀相當動人，也使得七夕成為一個富有浪漫色彩的傳統節日。

9月14日：音樂情人節與相片情人節：

源自於韓國，這一天通常會舉辦大型音樂社交活動，單身者可藉機看看是否有喜歡的人。而情侶們則會互贈對方喜歡的CD，或是一同到熱鬧的夜店跳舞並且合照放閃。

10月14日：葡萄酒情人節：

源自於韓國，秋季是韓國葡萄成熟時，在葡萄酒情人節這天，韓國的情人們會選擇一間餐廳共進晚餐，享受著美好料理的同時，也會品飲葡萄酒，邊聊聊關於未來的想像。

11月11日：Pepero Day

雙十一除了是大家所說的光棍節，或是電商平台為了慶祝雙十一而有的購物特惠活動，但對韓國人來說，「Pepero Day」是一個特別的節日。由南韓生產巧克力棒的最大集團樂天公司發起，朋友或戀人之間在這一天會互相送巧克力棒餅乾，而細長的巧克力棒與則數字「1」類似。

11月14日： 電影情人節：

起源於日本東京。在昏暗的電影院中，最容易讓感情升溫了！據說在十一月這個季節，植物會由紅色轉為橙色和黃色，所以橙色情人節這個名字就是取自其意義。在韓國也有一說，情侶們會連趕兩場電影，看完後還要一起享用柳橙汁呢。

12月14日：擁抱情人節：