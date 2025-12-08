每月14號的浪漫～12月情人節聖誕禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
年底最溫馨且歡樂的節日聖誕節即將到來！一年中最適合傳遞溫暖、驚喜與心意的時刻就是現在～你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！而12/14就是韓國人的「擁抱情人節」，適逢聖誕節前夕，無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節兼聖誕禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷聖誕禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
🎁聖誕禮物推薦一：CASETiFY最新限量聯名款 動物方城市2、村上隆
CASETiFY一直是實用與潮流兼具的品牌，許多韓星也愛用這牌手機殼，且有多款動漫IP或影視聯名款，近期推出的村上隆第三波聯名「FLOWERS」系列，限量版手機殼、造型人偶掛件話題十足，一上市就造成瘋搶！而迪士尼高人氣動畫續作《動物方城市2》11/26在台灣上映也掀起一股「狐兔熱潮」，CASETiFY現在也可買到主角尼克、茱蒂以及洪金豹等角色的3C相關配件了，可愛指數爆表，非常適合送給另一半。
CASETiFY尼克＆茱蒂強悍防摔手機殼 售價2,280元👉點此購買
動物方城市2手機掛飾 售價1,960元👉點此購買
尼克絨毛大頭耳機收納包 售價1,140元👉點此購買
【同場加映TOYSELECT熱銷款】
冬季雪花茱蒂款抗黃防摔MagSafe iPhone手機殼 售價890元👉點此購買
茱蒂與尼克的大頭款強悍防摔AirPods保護套 售價790元👉點此購買
FLOWERS 限量版手機殼盲盒 售價2,450元👉點此立即買
FLOWERIAN 造型人偶盲盒 售價1,600元👉點此立即買
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉點此立即買
【同場加映－情人節精選系列】
CASETiFY情人節精選 情侶款手機殼 售價2,610元👉點此立即買
CASETiFY矽膠字母串珠-大秀愛意 單顆200元，5 顆800元👉點此立即買
CASETiFY聖誕限定優惠🎁手機殼指定款買1件享85折，買2件享75折，Apple Watch電子配件享最低7折，結帳輸入優惠碼GIFT25可享折扣👉點此立即買
🫖聖誕禮物推薦二：女友會愛的療癒香氛與暖胃茶飲
聖誕節送香氛和調味果茶會是很棒的選擇。「揪愛Mei」挑出Pinkoi站上最熱銷且有優惠價的商品，像是便攜式的香氛噴霧禮盒、創意十足的扭蛋機禮盒，以及結合茶包、香氛蠟燭等多種品項的倒數月曆、聖誕戳戳樂等。讓禮物不僅是禮物，更是一場從嗅覺到味覺的全方位感官之旅，有專屬的香味和果茶相伴，一定能讓你們的感情一路加溫到2026年！
2025聖誕節 - 香氛噴霧 8ml 五入香氛噴霧 特價980元👉點此購買
【獨家79折】德國果茶耶誕歡慶扭蛋超限量禮盒 特價1,249元👉點此購買
【早鳥7折】2025限定倒數月曆-茶禮香氛蠟燭 特價1,549元👉點此購買
【7折優惠】聖誕戳戳樂歡慶禮盒 特價899元👉點此購買
👩❤️💋👨聖誕禮物推薦三：獨一無二的客製化似顏繪
客製化似顏繪禮物「揪愛Mei」真的很推！簡單的線條就能勾勒出人物的神韻，帶有個性的文青浪漫，沒有五花八門的色彩，純粹的筆觸，告白你們之間最純粹的關係，但製作需要時間，想要趕在聖誕節拿到，得抓準時間下訂！每天不可或缺的馬克杯，化身為專屬的紀念品，杯子正面有客製化的似顏繪，背面還可以填上文字，絕對不會跟別人撞杯！
客製人像似顏繪透明相框三件組 (限時加贈手機桌布) 特價792元👉點此立即買
【客製】簡約萌萌像_磨砂杯/附贈手機桌布 特價704元👉點此立即買
🎁聖誕禮物推薦四：冬天實用好物 恆溫暖杯墊、按摩眼罩
寒流來襲，送上實用的保暖商品才是貼心的另一半。「揪愛Mei」挑選了四款實用小物，包含顏值跟人氣都很高的暖杯墊，結合天然檜木香氣與磁石能量的按摩棒，以及能幫助眼部放鬆、改善睡眠品質的熱敷按摩眼罩，最後推薦採用來自尼泊爾的優質氂牛毛製成圍巾，讓收禮者從裡到外都能感受到暖暖愛意。
【日本BRUNO】恆溫暖杯墊組 BXM201 特價1,250元👉點此購買
【快速出貨】檜木磁石刮痧按摩棒禮盒 附墨綠送禮提袋 特價960元👉點此購買
【3ZeBra】5C熱敷按摩眼罩｜至尊款 特價1,399元👉點此購買
【3ZeBra】尼泊爾氂牛圍巾 特價1,380元👉點此購買
🎁聖誕禮物推薦五：選藍牙耳機絕對不會踩雷
根據「揪愛Mei」向周邊友人打探最不雷的禮物會選什麼？不少人認為選藍牙耳機最安全，送給另一半讓他在通勤路上，上班時都能沉浸在自己的音樂世界裡。這一款DTAudio聆翔Q36雙降噪藍芽耳機，價格才599元，一次買兩組，也不會心疼。如果另一半是運動咖，使用真無線耳機擔心噴飛，「揪愛Mei」建議可以選擇JLab Go Sport+真無線藍牙耳機。JLab是美國運動耳機銷售冠軍，大品牌不用擔心。
❤️同場加映❤️每月情人節由來
「揪愛Mei」幫大家整理「一年當中還有哪些情人節？」每個月情人節都隱含不同意義。
1月14日：日記情人節：
源自於韓國，情侶們會互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的行事曆，並在裡頭標示雙方的生日與紀念日，以及希望在接下來一年中共同執行的各項計劃，象徵二人將攜手走過未來一年。
2月14日：西洋情人節：
現今許多情侶慶祝的經典節日，常見的禮物有巧克力、鮮花等。而在日本的傳統中，則是女生會送巧克力給心儀的對象，藉此表達心意。
3月14日：白色情人節：
源於日本的白色情人節，這天是情侶們回贈對方情人節禮物的日子。當2月14日女孩禮物表達情意後，男方若也有同樣好感或情意，便回送女孩禮物，代表心心相印。
4月14日：黑色情人節：
源自於韓國，主要是慶祝在情人節和白色情人節沒有收到任何禮物的人。在這一天，單身人士會聚在一起吃韓式炸醬麵，互相打氣，此外也有不少人會穿著黑色的衣服以示單身。
5月14日：黃色與玫瑰情人節：
源自於韓國，五月是朝鮮半島上的玫瑰花開得最美的日子，送人紅玫瑰就表示著愛意；白色玫瑰花代表還沒有確定；但贈送黃色的玫瑰則是意味著分手。
5月20日：網路情人節：
相信大家都知道「520」諧音代表我愛你，這一天是網絡世界的愛情節日，最初是由網民發起的第一個網絡固定節日，演變至今，很多人都會選擇在這天向心上人表白，而熱戀中的情侶就會在當日求婚，或者註冊結婚，希望在520的日子互訂終身，愛對方一生一世！
6月14日：親吻情人節：
源自於韓國，相愛的情侶在這一日不需感到害羞，可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」，表達濃情蜜意，大方地放閃。
7月14日：銀色情人節：
源自於韓國，情侶們會將選擇在這一天介紹伴侶讓家人認識，或是介紹給長輩，在這一天伴侶們也會互贈銀製品，當作信物表達愛意。
8月14日：綠色情人節：
這一個特殊的日子，起源於東歐捷克、斯洛伐克等國家，旨在提倡綠色環保和樂活精神。情侶們在這一天選擇到戶外旅行，來一場大自然的活動，體驗芬多精的美好。
8月29日：農曆7月7日的七夕情人節：
七夕，也稱為「星節」、「七姐誕」或「牛女節」，是中國傳統的節日之一。其實在古代，七夕並不是情人節，而是古代女子祈求智慧的好時辰。傳聞古代的女子會在七夕時祈求自己能擁有出眾的好手藝，才能容易找到自己喜歡的男孩。而民間傳說，相傳凡人牛郎戀上織女，令玉皇大帝大怒，要將兩人分開，只限兩人在每年農曆7月7日，在鵲橋相會，兩人的苦戀相當動人，也使得七夕成為一個富有浪漫色彩的傳統節日。
9月14日：音樂情人節與相片情人節：
源自於韓國，這一天通常會舉辦大型音樂社交活動，單身者可藉機看看是否有喜歡的人。而情侶們則會互贈對方喜歡的CD，或是一同到熱鬧的夜店跳舞並且合照放閃。
10月14日：葡萄酒情人節：
源自於韓國，秋季是韓國葡萄成熟時，在葡萄酒情人節這天，韓國的情人們會選擇一間餐廳共進晚餐，享受著美好料理的同時，也會品飲葡萄酒，邊聊聊關於未來的想像。
11月11日：Pepero Day
雙十一除了是大家所說的光棍節，或是電商平台為了慶祝雙十一而有的購物特惠活動，但對韓國人來說，「Pepero Day」是一個特別的節日。由南韓生產巧克力棒的最大集團樂天公司發起，朋友或戀人之間在這一天會互相送巧克力棒餅乾，而細長的巧克力棒與則數字「1」類似。
11月14日： 電影情人節：
起源於日本東京。在昏暗的電影院中，最容易讓感情升溫了！據說在十一月這個季節，植物會由紅色轉為橙色和黃色，所以橙色情人節這個名字就是取自其意義。在韓國也有一說，情侶們會連趕兩場電影，看完後還要一起享用柳橙汁呢。
12月14日：擁抱情人節：
12月除了是聖誕節之外，也是浪漫的「擁抱情人節」！一對情侶走過一年的春夏秋冬，經歷過高低起伏，度過戀人的所有階段，最終依舊在一起，這是一件幸福的事，因此在這一天與對方來個深情的擁抱，感謝雙方的陪伴，並且大方公開放閃，為寒冷的冬天，添加溫暖與甜蜜。
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
女人寵愛自己，把握雙12入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」、面膜直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei
女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙12超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 214
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 331
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 243
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 212
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 137
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 42
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83