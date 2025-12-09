每月14號的浪漫～12/14情人節聖誕禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
年底最溫馨且歡樂的節日聖誕節即將到來！一年中最適合傳遞溫暖、驚喜與心意的時刻就是現在～你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！而12/14就是韓國人的「擁抱情人節」，適逢聖誕節前夕，無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節兼聖誕禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷聖誕禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
🎁聖誕禮物推薦一：CASETiFY最新限量聯名款 動物方城市2、村上隆
CASETiFY一直是實用與潮流兼具的品牌，許多韓星也愛用這牌手機殼，且有多款動漫IP或影視聯名款，近期推出的村上隆第三波聯名「FLOWERS」系列，限量版手機殼、造型人偶掛件話題十足，一上市就造成瘋搶！而迪士尼高人氣動畫續作《動物方城市2》11/26在台灣上映也掀起一股「狐兔熱潮」，CASETiFY現在也可買到主角尼克、茱蒂以及洪金豹等角色的3C相關配件了，可愛指數爆表，非常適合送給另一半。
CASETiFY尼克＆茱蒂強悍防摔手機殼 售價2,280元👉點此購買
動物方城市2手機掛飾 售價1,960元👉點此購買
尼克絨毛大頭耳機收納包 售價1,140元👉點此購買
【同場加映TOYSELECT熱銷款】
冬季雪花茱蒂款抗黃防摔MagSafe iPhone手機殼 售價890元👉點此購買
茱蒂與尼克的大頭款強悍防摔AirPods保護套 售價790元👉點此購買
FLOWERS 限量版手機殼盲盒 售價2,450元👉點此立即買
FLOWERIAN 造型人偶盲盒 售價1,600元👉點此立即買
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉點此立即買
【同場加映－情人節精選系列】
CASETiFY情人節精選 情侶款手機殼 售價2,610元👉點此立即買
CASETiFY矽膠字母串珠-大秀愛意 單顆200元，5 顆800元👉點此立即買
CASETiFY聖誕限定優惠🎁手機殼指定款買1件享85折，買2件享75折，Apple Watch電子配件享最低7折，結帳輸入優惠碼GIFT25可享折扣👉點此立即買
🫖聖誕禮物推薦二：女友會愛的療癒香氛與暖胃茶飲
聖誕節送香氛和調味果茶會是很棒的選擇。「揪愛Mei」挑出Pinkoi站上最熱銷且有優惠價的商品，像是便攜式的香氛噴霧禮盒、創意十足的扭蛋機禮盒，以及結合茶包、香氛蠟燭等多種品項的倒數月曆、聖誕戳戳樂等。讓禮物不僅是禮物，更是一場從嗅覺到味覺的全方位感官之旅，有專屬的香味和果茶相伴，一定能讓你們的感情一路加溫到2026年！
2025聖誕節 - 香氛噴霧 8ml 五入香氛噴霧 特價980元👉點此購買
【獨家79折】德國果茶耶誕歡慶扭蛋超限量禮盒 特價1,249元👉點此購買
【早鳥7折】2025限定倒數月曆-茶禮香氛蠟燭 特價1,549元👉點此購買
【7折優惠】聖誕戳戳樂歡慶禮盒 特價899元👉點此購買
👩❤️💋👨聖誕禮物推薦三：獨一無二的客製化似顏繪
客製化似顏繪禮物「揪愛Mei」真的很推！簡單的線條就能勾勒出人物的神韻，帶有個性的文青浪漫，沒有五花八門的色彩，純粹的筆觸，告白你們之間最純粹的關係，但製作需要時間，想要趕在聖誕節拿到，得抓準時間下訂！每天不可或缺的馬克杯，化身為專屬的紀念品，杯子正面有客製化的似顏繪，背面還可以填上文字，絕對不會跟別人撞杯！
客製人像似顏繪透明相框三件組 (限時加贈手機桌布) 特價792元👉點此立即買
【客製】簡約萌萌像_磨砂杯/附贈手機桌布 特價704元👉點此立即買
🎁聖誕禮物推薦四：冬天實用好物 恆溫暖杯墊、按摩眼罩
寒流來襲，送上實用的保暖商品才是貼心的另一半。「揪愛Mei」挑選了四款實用小物，包含顏值跟人氣都很高的暖杯墊，結合天然檜木香氣與磁石能量的按摩棒，以及能幫助眼部放鬆、改善睡眠品質的熱敷按摩眼罩，最後推薦採用來自尼泊爾的優質氂牛毛製成圍巾，讓收禮者從裡到外都能感受到暖暖愛意。
【日本BRUNO】恆溫暖杯墊組 BXM201 特價1,250元👉點此購買
【快速出貨】檜木磁石刮痧按摩棒禮盒 附墨綠送禮提袋 特價960元👉點此購買
【3ZeBra】5C熱敷按摩眼罩｜至尊款 特價1,399元👉點此購買
【3ZeBra】尼泊爾氂牛圍巾 特價1,380元👉點此購買
🎁聖誕禮物推薦五：選藍牙耳機絕對不會踩雷
根據「揪愛Mei」向周邊友人打探最不雷的禮物會選什麼？不少人認為選藍牙耳機最安全，送給另一半讓他在通勤路上，上班時都能沉浸在自己的音樂世界裡。這一款DTAudio聆翔Q36雙降噪藍芽耳機，價格才599元，一次買兩組，也不會心疼。如果另一半是運動咖，使用真無線耳機擔心噴飛，「揪愛Mei」建議可以選擇JLab Go Sport+真無線藍牙耳機。JLab是美國運動耳機銷售冠軍，大品牌不用擔心。
❤️同場加映❤️每月情人節由來
「揪愛Mei」幫大家整理「一年當中還有哪些情人節？」每個月情人節都隱含不同意義。
1月14日：日記情人節：
源自於韓國，情侶們會互贈足夠紀錄一整年戀愛情事的行事曆，並在裡頭標示雙方的生日與紀念日，以及希望在接下來一年中共同執行的各項計劃，象徵二人將攜手走過未來一年。
2月14日：西洋情人節：
現今許多情侶慶祝的經典節日，常見的禮物有巧克力、鮮花等。而在日本的傳統中，則是女生會送巧克力給心儀的對象，藉此表達心意。
3月14日：白色情人節：
源於日本的白色情人節，這天是情侶們回贈對方情人節禮物的日子。當2月14日女孩禮物表達情意後，男方若也有同樣好感或情意，便回送女孩禮物，代表心心相印。
4月14日：黑色情人節：
源自於韓國，主要是慶祝在情人節和白色情人節沒有收到任何禮物的人。在這一天，單身人士會聚在一起吃韓式炸醬麵，互相打氣，此外也有不少人會穿著黑色的衣服以示單身。
5月14日：黃色與玫瑰情人節：
源自於韓國，五月是朝鮮半島上的玫瑰花開得最美的日子，送人紅玫瑰就表示著愛意；白色玫瑰花代表還沒有確定；但贈送黃色的玫瑰則是意味著分手。
5月20日：網路情人節：
相信大家都知道「520」諧音代表我愛你，這一天是網絡世界的愛情節日，最初是由網民發起的第一個網絡固定節日，演變至今，很多人都會選擇在這天向心上人表白，而熱戀中的情侶就會在當日求婚，或者註冊結婚，希望在520的日子互訂終身，愛對方一生一世！
6月14日：親吻情人節：
源自於韓國，相愛的情侶在這一日不需感到害羞，可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」，表達濃情蜜意，大方地放閃。
7月14日：銀色情人節：
源自於韓國，情侶們會將選擇在這一天介紹伴侶讓家人認識，或是介紹給長輩，在這一天伴侶們也會互贈銀製品，當作信物表達愛意。
8月14日：綠色情人節：
這一個特殊的日子，起源於東歐捷克、斯洛伐克等國家，旨在提倡綠色環保和樂活精神。情侶們在這一天選擇到戶外旅行，來一場大自然的活動，體驗芬多精的美好。
8月29日：農曆7月7日的七夕情人節：
七夕，也稱為「星節」、「七姐誕」或「牛女節」，是中國傳統的節日之一。其實在古代，七夕並不是情人節，而是古代女子祈求智慧的好時辰。傳聞古代的女子會在七夕時祈求自己能擁有出眾的好手藝，才能容易找到自己喜歡的男孩。而民間傳說，相傳凡人牛郎戀上織女，令玉皇大帝大怒，要將兩人分開，只限兩人在每年農曆7月7日，在鵲橋相會，兩人的苦戀相當動人，也使得七夕成為一個富有浪漫色彩的傳統節日。
9月14日：音樂情人節與相片情人節：
源自於韓國，這一天通常會舉辦大型音樂社交活動，單身者可藉機看看是否有喜歡的人。而情侶們則會互贈對方喜歡的CD，或是一同到熱鬧的夜店跳舞並且合照放閃。
10月14日：葡萄酒情人節：
源自於韓國，秋季是韓國葡萄成熟時，在葡萄酒情人節這天，韓國的情人們會選擇一間餐廳共進晚餐，享受著美好料理的同時，也會品飲葡萄酒，邊聊聊關於未來的想像。
11月11日：Pepero Day
雙十一除了是大家所說的光棍節，或是電商平台為了慶祝雙十一而有的購物特惠活動，但對韓國人來說，「Pepero Day」是一個特別的節日。由南韓生產巧克力棒的最大集團樂天公司發起，朋友或戀人之間在這一天會互相送巧克力棒餅乾，而細長的巧克力棒與則數字「1」類似。
11月14日： 電影情人節：
起源於日本東京。在昏暗的電影院中，最容易讓感情升溫了！據說在十一月這個季節，植物會由紅色轉為橙色和黃色，所以橙色情人節這個名字就是取自其意義。在韓國也有一說，情侶們會連趕兩場電影，看完後還要一起享用柳橙汁呢。
12月14日：擁抱情人節：
12月除了是聖誕節之外，也是浪漫的「擁抱情人節」！一對情侶走過一年的春夏秋冬，經歷過高低起伏，度過戀人的所有階段，最終依舊在一起，這是一件幸福的事，因此在這一天與對方來個深情的擁抱，感謝雙方的陪伴，並且大方公開放閃，為寒冷的冬天，添加溫暖與甜蜜。
