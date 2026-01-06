每月1600人次！台東TPASS卡關中央預算 偏鄉學生通勤陷困境

台東TPASS。（示意圖／本報資料照片）

中央總預算案仍在立法院審議，影響地方通勤月票TPASS補助經費，台東299元TPASS月票目前每月穩定售出約1500至1600套，使用族群多為偏鄉通勤學生，若補助經費延宕，恐對地方通勤族造成影響。

台東縣政府交通及養護工程處說明，台東TPASS方案一年總經費約在2000萬至3000萬元之間，原訂經費分擔比例為中央補助95％、地方負擔5％；但由於台東方案票價低於原票價3折，產生的票差須由縣府自行吸收，實際結算後，縣府負擔比例約12％，中央負擔約88％。

交工處交通管理科長劉奇朋指出，縣府內部已針對可能的撥款延遲初步討論，若中央政策確定持續推動，僅因預算程序延誤撥款，縣府將考慮先行動用地方經費補貼票差，預估可再支撐3至4個月。若中央預算最終未能過關，屆時TPASS恐將隨之退場。

台東縣議員黃治維強調，台東TPASS目前主要受惠對象為往返偏鄉與市區間的學生族群，許多學生仰賴TPASS搭乘公車或客運通勤，對減輕交通負擔相當關鍵。

