每月5000元入袋！國民年金修法重點：放寬排富門檻、即時反應CPI 、不罰配偶

行政院院會今（22）日通過「國民年金法」部分條文修正草案，現行老年年金、遺屬年金、原住民給付，將從每月新台幣4049元，調高為5000元，同時增加消費者物價指數（CPI）達到3%調整機制，2028年後，CPI成長率達3%隨即調整，預計有逾176萬人受益。

行政院長卓榮泰表示，國民年金制度自2008年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障，本次衛福部檢討修正「國民年金法」，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能，草案將送立法院審議。

行政院版修法重點如下：

一、提高給付

現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付將從每個月新台幣4049元，修法後，將調高為5000元、增加951元；身障（基本保證）年金則從每個月5437元，調高至6715元、增加1278元。

二、放寬排富

國民年金實施17年未調整過排富基準，考量當前薪資所得提高及不動產漲幅等因素，放寬排富標準，從現行個人所得50萬元、個人土地及房屋500萬元、唯一自住房屋最高得扣除400萬元，放寬為個人所得60萬元、個人土地及房屋1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。

三、CPI 3%調整機制

為即時反映物價波動以支應基本生活所需，從現行每4年依CPI成長率調整，基本數於2024年已調整，下次調整為2028年，拿掉每4年調整限制，2028年後CPI成長率達3%，隨時調整。

四、刪除強制配偶代繳保費及處罰規定

鑒於近年來女性勞動參與率穩定成長，以罰鍰手段保障被保險人經濟安全，引發懲罰婚姻之爭議，且有違民法夫妻財產之分離原則，再者，實務上亦發生配偶間已分居多時或早已協議離婚但其配偶仍須負擔婚姻存續期間之保險費繳納義務支爭議，故修法刪除。

每年預算860億 今年以追加預算因應

若依行政院版修法通過，估計每年預算為860億，今年將以追加預算169.8億元方式支應。卓榮泰呼籲立法院儘速展開總預算審議，政院後續才能提出相關追加預算，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

對於修法是否能提升國民年金的繳納意願，衛福部次長莊人祥表示，民眾在工作期間保勞保，沒工作的時候保國保也能累計年資，退休年金才能領比較多，截至2025年8月國保的累積繳納率約6成，65歲以上則達到9成，期待在給付提高後，收繳率會因此提高。