每月6萬座位被白白浪費！高鐵新制上路 對號座旅客提前1小時搭乘須換票

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少旅客會因行程更動，因此更改搭乘高鐵的時間，不過也導致大量座位被浪費。高鐵公司今（6）日宣布，自10日開始，將落實「提早1小時以上搭車、先行換票規定」，提醒對號做旅客務必遵守，以保障其他旅客的權益。

高鐵公司指出，經統計顯示，每日約有2000多個對號座因旅客未通過自動驗票閘門而閒置，平均每月超過6萬個空位座位無法利用，導致許多想購買對號座的旅客無法上車。為避免資源浪費並維護秩序，未來若旅客想提早搭乘其他車次，需先至窗口或使用手機辦理換票，才可以搭乘。

在新制實施初期，各車站將設置「快速換票窗口」以協助旅客節省時間。使用手機購票的旅客除了可以直接用手機辦理退票重購外，也可至窗口辦理，流程更加便利快速。

高鐵公司說明，雖目前自動驗票閘門開放對號座旅客可於發車前一小時進站，但若想更早搭車，應先辦理換票手續。高鐵公司也強調，過去為方便旅客臨時調整行程，允許經人工閘門提前搭乘空位，但此做法導致假日與疏運期間座位浪費情況日益嚴重。呼籲民眾「發揮同理心」，提前一小時以上搭車者務必先換票，以確保自身與其他旅客的乘車權益。

