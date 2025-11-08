每杯只要13元！好市多知名咖啡特價 貨架秒清空
咖啡已是許多現代人不可或缺的精神糧食，連鎖咖啡品牌星巴克備受喜愛，但價格相對較高。有網友發現美式賣場Costco好市多近日一款「星巴克咖啡」限時特價，甚至出現貨架被清空的盛況。
網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，「能用399元買到星巴克咖啡真的划算！」特價的商品為星巴克中度烘焙咖啡，一次販售30杯的份量，換算下來平均每杯咖啡的成本僅約13元。
另外，從貼文照片可見，該款咖啡陳列區已呈現「空架」狀態，原PO提醒，特價活動僅至11月9日截止，呼籲平常愛喝星巴克的民眾把握時間補貨，以免錯過優惠。
貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「都加牛奶一起泡」、「真的很便宜」、「這款我蠻喜歡的」、「這價錢真的可以多買，之前一盒快500」、「我去看只剩一排，還想說是不是沒了」、「好喝不苦」、「謝謝分享～明天就去看！希望還有貨」。
