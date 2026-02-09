每檔獨舞必有一個動作 吳義芳觀察身體書寫舞蹈人生

2018年《吳義芳55獨舞〈555〉》。（風之舞形舞團提供；攝影劉振祥）

公視藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《一個人跳舞 吳義芳》，以「獨舞」為切入點，貼身記錄風之舞形舞團創辦人暨藝術總監吳義芳，如何用身體與時間正面對話，走出一條與年齡、傷痛共舞的舞蹈人生。

吳義芳指出：「跳舞的過程，基本上也就是一個個人生命精進的過程，我身體內部有什麼樣的衝動，可以完成什麼，在我可以做的時候，我會做到極致。」

自40歲起，吳義芳為自己立下近乎嚴苛的約定——每5年推出一次獨舞作品。他直言，這並非挑戰極限，而是檢視身體的方式：「我每5年要做一次獨舞展，就是看看當下那個時候，我那個執行舞蹈的身體，有什麼不一樣。」獨舞，成為他回望生命、理解身體變化的重要儀式。

吳義芳更在片中揭露一個貫穿40歲至60歲獨舞的重要動作——每一檔演出必定出現的「挺身」動作。「那是用來試驗，我還跳不跳得起來。」這個動作不只是體能測試，更像一枚蓋章，標記著不同年齡的身體狀態，也因此，60歲獨舞海報比照40歲版本，以挺身動作作為核心意象，形成跨越20年的身體對話。

2024年《吳義芳60獨舞〈ME/WE〉》從身分破題，以三個段落從自我延伸他人，探索人生之可能。（風之舞形舞團提供；攝影劉振祥）

1963年出生的吳義芳，1985年加入雲門舞集，《紅樓夢》的賈寶玉、《白蛇傳》的許仙、《家族合唱》的乩童、《九歌》的雲中君，皆為其代表角色。雲門舞集創辦人林懷民曾盛讚：「看吳義芳跳舞是一件過癮的事。」2002年，吳義芳自立門戶，創立風之舞形舞團，並自40歲起，展開5年一次的獨舞旅程。

2003年的《吳義芳40獨舞》，是他離開長年身處的群舞體系後，第一次完全獨自站上舞台，「一個人在舞台上跳60分鐘，不借助任何人。」2008年的《吳義芳45獨舞》，他將「數字」視為刻痕，年齡只是標記，並不等同於身體狀況。

2013年的《吳義芳50獨舞》，他邀請香港編舞家黎海寧擔任導演，呈現自己從年少到半百的生命狀態，展現細膩思維，也讓他更了解自己。到了2018年《吳義芳55獨舞〈555〉》，以「靈魂」為基礎，穿上不同皮囊，輪迴多世。此時他也面臨教職生活帶來的身體變化，五十肩、骨刺接踵而來，2024年的《吳義芳60獨舞〈ME/WE〉》，獨舞不再只是證明能跳，更要學習如何與傷痛和平共處。

支撐吳義芳一路堅持的，除了對舞蹈近乎本能的熱愛，也來自成長背景的影響。國小一年級父親驟逝，母親獨力撫養3名子女，「非常堅強、不服輸」，深深影響他的性格。從小進入體操隊，學會忍痛、承受訓練，這份韌性延續到舞蹈之路。

「年紀不是絕對的，是相對於身體。」吳義芳說。每5年一次的獨舞，不只是舞台上的作品，更是一封寫給身體與人生的長信，持續書寫，直到無法再跳的那一天。

另外，節目更探訪吳義芳生活空間，真實呈現吳義芳各類肌力訓練，以及賞鰻的日常。《一個人跳舞 吳義芳》於《藝術很有事》youtube頻道上架。

風之舞形舞團創辦人暨藝術總監吳義芳分享，40歲至60歲每5年一次的獨舞旅程。（公視提供）

