每次丈夫偏袒婆婆，我都是被犧牲的人、痛苦到想離婚！她道出全天下媳婦心聲：我理解你媽，誰來理解我呢？
關係中的雙方持續感到緊張或焦慮，可能會不自覺地拉入第三方，或自己成為第三方來緩解，這便是家庭關係中的「三角關係」。
他認為是家人關心，她卻感覺受干涉
阿鈺與文玲就和許多來諮商的夫妻一樣，剛開始都顯得有些不自在。我從基本問題切入，問他們：「是什麼原因讓你們想要來諮商？」
兩人互看，似乎以眼神在討論誰先說。最後是阿鈺開口。
「我和文玲結婚快十年，其中九年左右都和我爸媽同住。我們是大家族，她一直很不適應，大約兩年前，我們決定買房子，去年搬了出來。我以為情況會好轉，而且我能做的都做了，不過她好像還是不滿意。
她提議要來夫妻諮商，我就想著一起來試試吧。」
我進一步問：「你提到這十年中，其中九年是和父母一起住，去年剛搬出來。你覺得你們主要的問題是什麼？」
阿鈺說：「我覺得主要是兩個人家庭背景造成的差異吧。文玲的家庭成員很簡單，只有她媽媽和妹妹，親戚都住得比較遠，往來也較少。我們家是家族事業，除了嫁到美國的姑姑一家以外，我叔叔和伯伯家，還有奶奶、爺爺的關係都很緊密，就住隔壁或是不同樓層，大家互相幫忙、關心，但文玲覺得很不適應。」
我問阿鈺，他覺得太太是怎麼樣顯出不適應。
他回答：「她覺得一直被關心是種干涉。我想是因為彼此互相不了解，也缺乏溝通。」
「你認為是家人關心，對文玲來說卻是干涉，是嗎？」我整理他的說法，阿鈺點頭。
我好奇，他是怎麼理解太太感受到的「干涉」。
他解釋：「我覺得文玲比較有自己的想法。她家是單親，媽媽不在的時候，身為姊姊的她就是家裡的大人，都由她作主，所以嫁來我家，家人的建議或關心，很多時候對她來講不是那麼舒服。」
婆與媳之間的連結者，是「丈夫」
我和阿鈺對談時，文玲僅在一旁很安靜地聽，這時我問她：「關於先生對你的理解，有沒有想要回應的？」
「他說得沒錯。我從小就很獨立，媽媽也很信任我，而且應該也沒空管我和我妹。」她表示。
帶著她的回應，我再轉向阿鈺，問他：「我滿好奇，阿鈺，你很熟悉你的家人，也知道文玲一直不適應，那你怎麼辦呢？」
「盡量當橋梁吧。畢竟老人家很難改變，我媽也是關心啊，加上我奶奶比較守舊。我也有盡量讓文玲了解，她有什麼需要時，我能做的都會盡量做。」他的語氣有點無奈。
文玲按捺不住地想發言，我轉頭對著她說：「對於阿鈺講的，你好像有話想說？」
「他常常不明白我的感覺。像是生老大的時候，我希望住月子中心，可是他奶奶和媽媽覺得他們家沒有人這樣，又不是老人家不在，硬是要我留在家裡坐月子。他一直安撫我說是長孫的關係，要我稍微理解老人家的心情，如果我堅決不肯在家坐月子，他媽媽也會有壓力。當時我只能妥協，不想讓他為難，畢竟他們家人那麼多，可是心情上真的很憂鬱。」
文玲吞口口水，繼續說：「在帶孩子方面，也干涉很多。他總是要我『試著理解』，但是我一個人住在他們家，誰來理解我呢？」
聽起來，自己一個人得適應一個大家族，還要顧及先生的為難，讓文玲感到委屈。
我問她：「這當中對你最難的是什麼？」
「好像只要涉及我和他媽媽或是他家的事，他永遠都不會第一個考量我！我都是那個被犧牲的人……」
看到這裡，也許你會覺得這是典型的婆媳問題，千古難解。然而，這道習題之所以難解，其實往往是因為在「婆」與「媳」之間，還有個「共同的連結者」──丈夫，沒有被看見。
這對夫妻的問題中，不只有妻子的不適應、面對強勢家族與婆婆的要求，更有丈夫求和諧。這其實是一場「三角關係」的互動困局。
我理解你媽，誰來理解我呢？
文玲表達覺得被犧牲，觸發了丈夫的情緒。他沒好氣地說：「你不要每次都覺得是犧牲。我也很盡力在理解你，但你就一直記得那幾件事。」
文玲一聽，情緒與口氣也跟著上揚。「難道不是嗎？只要是你媽說的，你都說好！你永遠覺得你媽媽最辛苦。我可以理解你媽不容易，但你為什麼要把我變成她？」
「我只是覺得家人本來就是互相體諒。我媽也是想說你白天要上班，所以盡量幫我們顧孩子。不然你以為你的工作都沒有準時下班，我又常常出差，誰幫你去接小孩？」阿鈺愈講愈激動。
文玲緊接著回應：「什麼叫『幫我』接孩子？為什麼不說是『幫你』？你常常出差沒辦法，我就不想早點回家陪孩子嗎？我是不想看到你媽怎麼餵我兒子吃飯那些事，不想和她起衝突，所以乾脆加點班，眼不見為淨。」
「我知道你認為我偏袒我媽，但我覺得自己只是盡量求平衡，兩邊都是我的家人啊……唉！」阿鈺嘆了口氣。
在一旁聽著，我發現兩人的對話好像都離不開「婆婆」。
文玲表示：「心理師，其實我曾經痛苦到想離婚，後來自己去做過諮商，發現和我們各自的原生家庭很有關係。但覺得自己很難跟他解釋這些，才想應該夫妻一起來。每次他偏袒婆婆，我就覺得被犧牲。諮商中，我發現自己很矛盾，一方面媽媽很仰賴我，但她都要我讓著妹妹，這種感覺很像每次阿鈺要我理解婆婆一樣。」
阿鈺接話：「所以不是我的問題啊。」
文玲瞪大眼。「什麼叫不是你的問題？你每次都說要和諧也是問題！」
三人行，誰才是主角？
我以此來繼續進行探索，問阿鈺怎麼看。「家和萬事興，何況是這麼大的家族。」他回答。
我點點頭。「這麼大的家族要一起相處，真的不容易，關於這點，你肯定是專家。能不能與我分享你的經驗呢？簡單地分享關於『和諧』的學習經驗。」
阿鈺回想著：「我很小的時候吧，常看著爸媽為了家裡的事情吵架，大多是奶奶對媽媽不滿意，而沒吵兩句，爸爸就兩手一攤說要去做生意。還有我爸和兄弟之間因為做生意而意見不合，靠媽媽安撫，奶奶卻怪她不懂得做好大嫂的角色，害他們兄弟失和。」
阿鈺的述說讓我腦海裡浮現一些畫面。我問：「那麼，當時你都怎麼辦呢？」
他無奈地笑了笑。「我拉著奶奶說要吃她的炒飯，或者跟我媽說想去跑操場、寫功課之類的。奶奶都會以我的需求為主，所以我就濫用特權了，呵呵。」
真是好傳統的家庭情節：大家族，婆婆，聽話與迴避衝突的兒子，長媳與金孫。
我問阿鈺：「你幾歲就懂得這樣拯救媽媽了？」
他皺著眉。「我也不太記得了，可能從小學吧。但上了國中更會，那時候要升學讀書就是我的金牌。」
聽著阿鈺與文玲各自分享成長經驗，我笑著說他們一個是「小當家」，一個是「拯救媽媽專家」。
「我媽是單親，忙著工作，我在家就當大人。其實我很希望她看見我的努力，但同時又以『媽媽很忙』為理由調適自己的失落，挺矛盾的。」文玲說著，看看丈夫。
「就像現在，一方面覺得阿鈺不懂我，但一方面還是有很多妥協。可能是有太多未能調適的失落，乾脆都自己做決定。比如我一開始都自己看房子、找家具，還有幫小孩辦轉學，根本也像是單親，但沒辦法啊。以前覺得被犧牲，後來是委屈。」
阿鈺對她說：「你那時候都自己來，其實我原本很不能接受，覺得我們又不是感情不好，怎麼會走到這種局面。我們家不應該是這樣的！」
這個過程，雙方肯定都很煎熬，同時也困惑：明明我好努力，為何就是無法盡如人意？我道出這份體認，阿鈺安靜地點頭同意，文玲輕拭著眼角的淚水。
我鼓勵兩人一起想想：關係中的困境是怎麼發生的？
成為關係中「真正的」男、女主角
當關係中的雙方持續感到緊張或焦慮，可能會不自覺地「拉入」（使他人成為第三方）或「進入」（自己成為第三方）來緩解，這便是家庭中的「三角關係」（emotional triangles）。
就像「奶奶─媽媽─阿鈺」的三角關係。長久下來，阿鈺已經很習慣照顧母親的情緒，卻未必清楚對方是否需要或希望他如此照顧。
我對阿鈺說：「我想和你一起看其中一組三角關係：當奶奶和媽媽之間產生矛盾的時候，你覺得除了你之外，誰最該出現來保護媽媽，或是拯救衝突？」
「我爸啊，但他沒辦法，他兩手一攤。」
我再問：「如果有一種特效藥讓你爸不再兩手一攤，而是以一個有擔當的成人姿態出現，他會怎麼做？我們試著想像一下，特別是以你對這個家族的理解。」
他盯著白板上的幾段三角關係，皺著眉頭思索一會兒，說：「他可能要告訴他媽媽，『我們夫妻自己會處理，交給我們來決定就好。』」
我反問阿鈺，他是否也以這樣的姿態出現在關係中。他搖搖頭，說：「沒有。我好像從來沒有這樣想過，但可能應該要這麼做。我在工作上挺有擔當和界線的，怎麼回到家裡就沒有想過這樣的姿態呢？」
「可能回到家就變回兒子，忘記自己已經長大了。」文玲笑著回應：「而順著你的表現，我也像是在面對我媽一樣，變回了女兒。」
夫妻倆有了一個共同目標：他們要一起練習如何從「拯救媽媽專家」與「小當家」，成為彼此婚姻中真正的「男、女主角」。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《給愛一個機會：婚姻諮商》，寶瓶文化出版，羅子琦著)
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 47
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 42
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 301
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 37
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 29
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 186
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 30
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 42
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 39
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 119
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 257
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 96
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 810
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 21 小時前 ・ 176
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 1 天前 ・ 207
快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍
美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 21 小時前 ・ 6
台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元
[NOWnews今日新聞]台積電今日盤後鉅額交易成交價首度衝破1800元大關，最高成交價出現1822元，市場解讀成短線多頭動能仍在醞釀。根據證交所資料，台積電這次盤後鉅額配對共成交12筆，價格區間落在...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 9
柯文哲狠批藍營恐危及藍白合？郭正亮也喊話
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲日前直言「國民黨不要太高估他的實力」，更狠批台北市中小學免費營養午餐政策是「民粹政治」、「騙選票」，惹怒藍營一票人，恐危及藍白合。對此，前立委郭正亮昨（19...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 360