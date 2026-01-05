每次中午吃完飯 下午就開始腦袋大當機 其實是醣暈了
每次中午吃完飯，下午就開始腦袋大當機，開會打哈欠、雙眼放空，想睡又不能睡…真的不是在偷懶！其實是醣暈 （Food Coma）了！
什麼是醣暈？ 醣暈指的是吃下大量碳水或高升糖食物後，血糖快速上升又迅速下降，腦部暫時缺糖，加上副交感神經啟動、消化系統在搶血，整個人就會陷入頭暈、想睡、無力的「腦袋斷電」狀態，所以當你吃飽後感覺昏昏沉沉，很可能是血糖在玩雲霄飛車啦。
造成醣暈的原因 血糖急速升降 吃太多白飯、甜點、炸物 讓血糖像雲霄飛車上上下下 血液被腸胃徵用 進食後血液流向腸胃 腦袋供血不足自然昏沉 食慾素下降 吃太飽或太甜會降低腦內清醒訊號 大腦進入休眠模式 副交感神經啟動 身體切換成休息狀態 血壓、心跳、呼吸都變慢 想睡的感覺更明顯 激素變化 胰島素大量分泌 促進色胺酸轉成褪黑激素 讓你自然想睡
只要調整飲食順序與組合 就能讓「血糖曲線」更平穩
這樣吃 避免醣暈 有菜有肉有澱粉 適量吃碳水 搭配蛋白質、好油與膳食纖維 增加整餐豐富度 幫助血糖穩定不暴升不暴降 優先選擇高纖碳水 像糙米、藜麥、地瓜、山藥都是穩血糖的好朋友 少吃含糖食物 避免甜點、含糖飲品 避免血糖劇烈波動 少吃油炸食品 油炸物會干擾代謝 讓血糖波動更劇烈
除了「吃對」之外 「做對」也很關鍵！有些小習慣能幫助血糖更穩定，一整天都不打瞌睡。
這樣做 避免醣暈 改變用餐順序 「先菜→再肉→最後飯」讓血糖上升更平緩 飯後小動一下 吃飽後散步或伸展5～10分鐘 幫助血糖平穩 補充足夠水分 多喝水促進體內循環與代謝 減少疲倦感 少量多餐 避免一次吃太多高碳水大餐 可分餐吃、慢慢吃 讓能量穩定輸出
營養師小提醒： 吃飽後只是覺得滿足、放鬆、想休息 那是正常現象，但如果是「頻繁醣暈」 可能是「糖尿病」的徵兆，若還出現頻尿、多喝水仍口渴的情形，一定要盡快就醫檢查是否為糖尿病。
懂得避開「醣暈陷阱」，不只能讓下午不再無意識昏厥，還能讓血糖穩定、思緒清晰、工作效率更好，從日常飲食開始改變，就能讓身體越吃越有能量。
