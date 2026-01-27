每次出國行李都最慢出現？交通部示警「1習慣」快改 最慘恐送錯飛機

民眾搭飛機出國旅行後，行李箱上總會貼滿託運標籤貼紙。（示意圖／方萬民攝）

民眾搭飛機出國旅行後，行李箱上總會貼滿託運標籤貼紙，有些人習慣撕掉，但也有部分的人懶得清理或想留作紀念。對此，交通部提醒，機場的行李輸送是靠「自動行李分撿系統」自動掃描，如果行李箱留著之前旅行的舊條碼，可能造成系統出錯，導致行李被踢出輸送帶，甚至被送去錯誤的航班。

交通部表示，對許多旅客而言，行李箱上的託運貼紙象徵每次旅行的回憶，實際上將其撕掉才是明智之舉，因為機場的行李輸送是靠「自動行李分撿系統」的360度掃描技術來辨識行李條碼，如果箱子上留著上次、上上次飛行的舊條碼，機器在掃描時可能會判斷錯誤。

交通部提醒，萬一掃描錯誤，可能導致行李無法準時跟旅客一起抵達目的地，或因無法辨識而被踢出輸送帶，需透過人工處理，導致等待時間延長，最嚴重還可能被送往錯誤的航班。交通部強調，為了確保民眾的愛箱能準時出現在轉盤上，請忍痛跟舊貼紙說再見。

事實上，桃園國際機場過去就曾呼籲，若民眾取得行李後能儘早清理舊貼紙，保持外觀整潔，不僅能減少行李出錯風險，也能提升整體行李輸送效率，確保行李準確、安全地到達目的地。

（圖／交通部）

