每次吃飯總是超興奮！柯基犬「抬頭嚎叫」可愛萌樣融化網友的心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻名叫「 Willo 」的狗狗，因為每到吃飯時間前都會「坐正、抬頭、嚎兩聲」而意外在網路上爆紅，這奇妙的用餐儀式並不是在抗議，也不是在撒嬌，而是牠開心到控制不住的「開飯歡呼」，可愛模樣融化無數網友們的心。

據了解，「 Willo 」從小就對食物特別興奮，只要看到主人準備飼料，就會自動坐好等待，接著發出兩聲固定的「嗚嗚叫」，彷彿在宣布「我準備好了，快點上菜！」這神奇的飯前模式沒有一次缺席，一度讓飼主以為愛犬是否身體出現狀況。

原來「 Willo 」的兄弟姐妹也全都會在吃飯前嚎兩聲

(示意圖/Unsplash)

起初飼主擔心狗狗可能是身體不舒服，甚至還以為是焦慮反應，但觀察許久後發現，「 Willo 」每次嚎叫完都精神滿滿，馬上開心地開動，情緒完全正向，為了確認這是不是習慣性行為，飼主因此特別聯繫當初的賣家詢問情況。

令人意想不到的是，經過不同家庭的飼主分享與討論後，才發現原來「 Willo 」的兄弟姐妹也全都會在吃飯前嚎兩聲，這幾隻小狗的動作幾乎一模一樣，總是臉超認真地端坐在地上，固定嚎叫兩下，故事曝光後讓網友們笑稱「基因太強大了」、「也太可愛」、「果然不是一家狗不進一家門」。