每次愛愛完男生都進浴室「做1事」 女友氣炸網卻一面倒力挺：大加分
不少男女交往後，除了家庭背景外，房事習慣也時常成為分手導火線。近日就有一名男網友不解，自己跟女友愛愛完後，都習慣進浴室做一件事，卻被對方大聲質疑「是不是不想負責任」，讓他哭笑不得，因此想詢問網友意見，究竟是不是自己習慣太奇怪。
原PO在Dcard發文「保險套灌水檢查，是什麼很奇怪的行為嗎？」他表示以前就在板上看過一篇文，當時有情侶完事後要求對方去灌水檢查，當時只覺得有夠瞎，認為這種事有什麼好吵的。未料自己交到女友後，卻也遇到類似經驗，每次他與女友愛愛後，都會拔下保險套到浴室灌水檢查有沒有破洞，確認有做好避孕措施，女友也看了很多次，卻在日前某次突然情緒爆發，大罵說前幾任男友沒有人做過這種事，破掉就破掉，質疑若真的中鏢，他是不是不想負責任？
原PO說當下整個莫名其妙，表示兩人都還沒論及婚嫁，而且女友工作才剛起步，如果真的發生意外，彼此都確定做好準備了嗎？「我以為保險套灌水檢查有沒有破掉，是讓雙方都能安心，但怎麼變成了一件很奇怪的事…」。原PO補充，女友很奇怪的點是，凡事都會拿前任來比較，例如他跟女友要2人的出遊照，對方也是說前幾任都不會這樣。
底下無論是男生或女生，紛紛留言力挺原PO，直言這個舉動超級加分：「我是女生，覺得這個行為很好啊，懷孕是兩個人的事，最受苦的是女方，不懂你女友的心態」、「懷疑你被當長期飯票，所以女友在疑神疑鬼」、「你這麼小心翼翼，她怎麼找接盤⋯」、「同樣是女生，我覺得你女友內心有鬼」、「可能對象的衛生教育知識比較不足吧，也許在雙方情緒平和的時候可以幫他補充一些知識」、「會去檢查保險套的男生加分！」、「這行為超加分，可以不要跟怪人交往嗎」。
其他人也在看
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
王柏傑、柯佳嬿分手16年罕見同框 昔喊「世界末日都不會分手」
【緯來新聞網】演員王柏傑近日在IG分享赴美進修的大合照，眼尖網友發現照片中竟出現前女友柯佳嬿的身影，
MLB／佐佐木朗希4.1局留滿壘危機 牛棚放火讓他失7分！寫本季最慘
大谷翔平左膝發炎掛免戰牌，「令和怪物」佐佐木朗希少了學長的球棒相挺，前4局僅挨1發陽春砲掉分，沒想到5局下佐佐木朗希先被追平，還四壞球保送連發送分，最後留下滿壘危機退場，但接替的投手崔南（Blake Treinen）放火，讓道奇變成2：8落後。
他嘆「餐後靠椅子」現在很少看到 網：很多基本禮儀都消失了
有網友日前於Threads發文分享，他最近觀察發現，現在很少人在餐廳用完餐，會順手把椅子靠上再離開，「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差。」貼文曝光後，吸引超過5.8萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其...
宏都拉斯欠債台灣百億 吳志中：該還的要還
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月結束與台灣超過80年的邦誼，轉而與中國建交，當時宣稱盼獲得北京更多經濟支持與貸款。不過斷交2年多後，中國承諾的經貿利益未明顯兌現，反而傳出本土產業遭廉價...
衛福部擬推「全癌別居家化療」 下半年上路！首次仍須住院
衛福部部長石崇良10日赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪時宣布，參考法國居家醫療模式，計畫於今年下半年正式推動「居家癌症治療」，適用範圍涵蓋全癌別患者，讓完成首次住院化療並裝設人工血管的癌症病人，得在醫師評估同意後選擇返家接受後續化學治療。
車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
非失智！長輩突然認不得人恐「1症」發作 醫：拖過24小時會出事
有些長輩突然出現半夜躁動，甚至認不得親友，家人會以為是失智。神經外科醫師提醒，長輩出現這種狀況，不是脾氣改變或失智，反而可能是「急性譫妄症」發作。常見意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，而與失智症最大的差別在於「速度」，並提醒若發現症狀，請不要觀望超過24小時，以免增加其他風險。（記者：簡浩正）
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
曾沛慈《浪姐》首度奪冠 聽到結果愣住狂問：這是對的嗎
【緯來新聞網】中國女團競演節目《乘風2026》第四次公演成績揭曉，曾沛慈站上排名頂端，現場一句「這是
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
梅雨何時停？今年「出梅」時間點曝光 專家：準備迎接颱風季
即時中心／熊家瑜報導近日全台降雨頻繁，許多民眾關心今年梅雨季何時結束。對此，氣象專家林得恩今（13）日指出，從最新氣象模擬結果看來，下週三前後副熱帶高壓勢力將明顯增強並向西延伸，後續鋒面系統逐漸北移，顯示台灣「出梅」訊號愈來愈明顯，天氣型態也將從「梅雨季」轉向「颱風季」。
鄭麗文認為「親中」是醜化藍 八炯1爆料網酸：到美見的還是...
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文近期在訪美過程中，因言論掀起不少爭議，也因此一度被白宮國安會官員取消行程。不過，對於自己與國民黨被貼上親中標籤，鄭麗文一度不滿表示，國民黨是被刻意醜化。此話一出引發大量討論，民進黨立委王定宇則轉發網紅八炯貼文打臉鄭麗文，並反酸對方「是醜化嗎」？
傅子純今天頭七！「媽媽」心碎首公開發聲了：願你去更好的地方
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。今天13日傅子純頭七，演過他媽媽的蔡燦得也發文感謝他，「謝謝你對我那麼好，真的是很好很好。願你帶著大家的祝福，去更好的地方。真的是很捨不得你，我特別的朋友。」蔡維歆
北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了
根據臉書粉專《靠北天母幫》上有網友表示，「幽靈臭豆腐今天最後一天，再來就不賣退休了」，據了解，這攤臭豆腐多年來沒有招牌，也沒有固定營業場所，阿伯總是推著攤車穿梭北投行義路一帶販售。過去多半選在每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義...
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
「逾8成機率近日簽署」CNN曝美伊停火協議：立即重啟荷姆茲海峽
[Newtalk新聞] 美國和伊朗的和平談判傳出有重大進展，居中協調的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，美伊和平協議的最終文本已獲各方同意；美國官員則指稱，有80%至85%機率在數日內與伊朗簽署協議。據外媒曝光的美國、伊朗「諒解備忘錄」協議內容包括，中東所有戰線將停火60日，並就伊朗核子計畫展開進一步談判；伊朗將重新開放關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美國則解除對伊朗港口的海上封鎖。 綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，夏立夫在社群平台X（前推特）發文寫道：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」並標註美國與伊朗總統以及兩國其他領導人。在此之前，美國總統川普（Donald Trump）曾憤怒指責德黑蘭當局在談判中缺乏誠意。夏立夫直言：「在巴基斯坦持續進行密集斡旋的過程中，我們充分了解那些企圖破壞和平協議的人正不斷地發動錯誤資訊的攻勢。」 美國政府一名高階官員透露，美方有「80%至85%的把握」在未來數日內與伊朗簽署和平協議。這位不願具名的高階官員告訴媒
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
MLB》大谷翔平膝傷虛驚一場！MRI檢查正常、有望照常先發登板
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月12日對匹茲堡海盜之戰中因膝蓋不適提前退場，一度讓球迷相當擔心。不過在接受MRI（核磁共振）檢查後，道奇總算迎來好消息，檢查結果顯示一切正常，並未發現任何結構性損傷。