每次愛愛完男生都進浴室「做1事」 女友氣炸網卻一面倒力挺：大加分

男友每次愛愛完的1個舉動，讓女友相當不滿，質疑他不想負責。（示意圖：shutterstock／達志）

不少男女交往後，除了家庭背景外，房事習慣也時常成為分手導火線。近日就有一名男網友不解，自己跟女友愛愛完後，都習慣進浴室做一件事，卻被對方大聲質疑「是不是不想負責任」，讓他哭笑不得，因此想詢問網友意見，究竟是不是自己習慣太奇怪。

原PO在Dcard發文「保險套灌水檢查，是什麼很奇怪的行為嗎？」他表示以前就在板上看過一篇文，當時有情侶完事後要求對方去灌水檢查，當時只覺得有夠瞎，認為這種事有什麼好吵的。未料自己交到女友後，卻也遇到類似經驗，每次他與女友愛愛後，都會拔下保險套到浴室灌水檢查有沒有破洞，確認有做好避孕措施，女友也看了很多次，卻在日前某次突然情緒爆發，大罵說前幾任男友沒有人做過這種事，破掉就破掉，質疑若真的中鏢，他是不是不想負責任？

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原PO說當下整個莫名其妙，表示兩人都還沒論及婚嫁，而且女友工作才剛起步，如果真的發生意外，彼此都確定做好準備了嗎？「我以為保險套灌水檢查有沒有破掉，是讓雙方都能安心，但怎麼變成了一件很奇怪的事…」。原PO補充，女友很奇怪的點是，凡事都會拿前任來比較，例如他跟女友要2人的出遊照，對方也是說前幾任都不會這樣。

底下無論是男生或女生，紛紛留言力挺原PO，直言這個舉動超級加分：「我是女生，覺得這個行為很好啊，懷孕是兩個人的事，最受苦的是女方，不懂你女友的心態」、「懷疑你被當長期飯票，所以女友在疑神疑鬼」、「你這麼小心翼翼，她怎麼找接盤⋯」、「同樣是女生，我覺得你女友內心有鬼」、「可能對象的衛生教育知識比較不足吧，也許在雙方情緒平和的時候可以幫他補充一些知識」、「會去檢查保險套的男生加分！」、「這行為超加分，可以不要跟怪人交往嗎」。

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