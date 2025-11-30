每次摸肚肚都被揍？貓咪不喜歡被摸肚子的「四個原因」！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾興致滿滿地想揉一揉家裡貓咪柔軟的小肚肚，結果牠才被摸一下就立刻翻臉，明明看起來那麼柔軟療癒，但對許多貓咪來說，肚子卻是「禁止進入」的區域，究竟為什麼牠們對肚子這麼敏感？以下為大家整理出五個常見原因，讓你一次看懂貓咪拒絕肚肚撫摸的秘密。

一、肚子是最脆弱的部位

貓咪的肚子集中著許多重要器官，也是身體最沒有保護能力的地方，對牠們來說，在野外暴露腹部等同於把生命交出去，因此貓咪會本能性地保護腹部，即使是信任的飼主靠近，也仍會保持著戒心。

二、敏感神經多

貓咪腹部的神經分佈細密，就算是輕微碰觸也會產生明顯感受，這種被放大的刺激有時讓牠們不耐煩，甚至會本能地反射用爪子或咬來防衛。

貓咪願意露肚子不等於願意被摸肚子，牠們會本能性地保護這個重要部位

三、信任度不夠

貓咪會用行為來衡量安全感，願意露肚子不等於願意被摸肚子，如果牠們只是仰躺伸展，僅代表目前屬於放鬆狀態，但當飼主伸手去摸，貓咪卻立刻縮起或反抗時，表示牠對你還沒放心到可以完全放棄防衛機制。

四、有自己的規則

貓咪是掌控感極強的動物，牠們喜歡由自己決定與對方的互動方式，如果願意翻身讓你摸，那只是你的幸運，但多數時候貓咪會覺得肚子應該由自己保護與管理，這是天性並不是因為討厭你，只是牠們有自己的底線且不想被打破。