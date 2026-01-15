每次摸走數張大鈔 一銀大湳分行女主任監守自盜629萬起訴

第一銀行大湳分行李姓櫃員主任監守自盜被起訴。(資料照，記者謝武雄攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕第一銀行桃園市八德區大湳分行46歲李姓櫃員主任，涉嫌利用職務之便監守自盜，每次摸走幾張千元大鈔，短短1年多A走629萬1000元，犯行於2024年10月業務交接清點時被揭發，桃園地檢署近日依銀行法銀行職員背信罪將李女起訴，而李女自白犯罪並主動繳回侵占款項，應依規定減輕其刑。

李女為大湳分行櫃員主任，負責管理分行大額現金收付、保管、切中心帳、本埠票據提出交換等業務，也負責收受存提款、清點分行每日庫存現金，以及製作「現金庫存表」、「現金結帳表-現金庫存表」等。

起訴指出，李女為了彌平財務缺口，2023年3月至2024年8月間，利用每日分行結束營業前清點櫃員及結算款時，以每週1到2次頻率，每次抽走每紮千元大鈔(1000張為1紮)中約10到20張不等金額，再填寫不實的「現金庫存表」、「現金結帳表-現金庫存表」，短短1年多A走629萬1000元，並用以彌補投資股票、期貨失利金額，甚至繳交生活帳單。

起訴指出，李女犯行於2024年10月4日分行櫃員主任業務交接時被發現，分行發現某紮現鈔短少，經全面重新清點才知，並向八德警分局報案將李女函送法辦。

起訴指出，李女行為涉犯銀行法第125條之2第1項前段銀行職員背信罪，及刑法行使業務上登載不實文書罪，其每次行為時間密集應屬接續犯，且為一行為觸犯數罪的想像競合犯，因此從一重依銀行職員背信罪起訴，考量李女於偵查中自白犯罪，並自動將侵占金額繳回分行，請法院應依規定減輕其刑。

至於李女涉犯刑法業務侵占罪部分，則被銀行職員背信罪特別規定吸收，不另論罪。

