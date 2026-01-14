每次溝通都變吵架？換個開場白，事情更容易談成

和其他要素相比，溝通不良幾乎可說是摧毀工作、人際關係、個人生產效率的最大元凶。

因為無話可說導致的感情觸礁，有多常見？因為不知道如何提出個人要求，導致事業停擺的情況，有多常見？因為沒人儘早提出問題，小問題演變成大問題的情況，又有多常見？

我親眼看見很多人默默醞釀問題多年，只因為找不到正確的表達方式，或者他們以為表達強烈情感，無非會演變成咆哮或哭泣，但是障礙重重的對話，也可能有輕鬆愉快、深深感激對方的時刻，只要記得這一點，溝通的道路就可能變順暢。

開啟尷尬話題前 先給彼此一點心理準備

試著用這句話，主動開啟與對方的交談：「嗨，方便現在來聊聊我們都不希望進行的對話嗎？」

這個問題的美妙之處在於：

先給對方心理準備。 給予他們決定的自由：「當然，現在就來聊吧」或「我們可以下午 2:00 後再聊嗎？」 這句話同時也讓他們知道，你其實不是那麼想討論這件事。

最後一點很聰明，那就是讓對方明白其實你也不想談這件事，進而提醒彼此你們同在一條船上，而唯一成功有效的溝通法，就是你我都在同一條船上。即便是最容易產生爭執的對話，都可能有「你我的目標一致，那就是：盡快解決這個問題，最好是不必抬高音量的情況下完成。」

伴侶最需要的不是辯論 而是並肩作戰

對伴侶來說，這點尤其重要，因為可以重塑「你我對立」的爭吵，將對話轉變成「兩人一起面對問題，找出解決方法」。

你我一起面對我媽要來訪的問題。

你我一起面對客廳亂七八糟的問題。

你我一起面對你行事曆爆炸的問題。

這種你我一起面對的訣竅，對於客服人員、航空業代表、小氣老闆、吵鬧鄰居、任何你得協調討論的對象都非常管用。先以你倆都有共同目標的態度開啟對話，不管今天的問題是什麼，你們都想要一個簡單的解決方案，這意思是你不必與對方發脾氣。我的經驗告訴我，要是你的態度和善體貼、不生他們的氣，一般人都會願意配合，事實上通常還能想到更好的解決方法。

面對可能產生敵對的狀況，另一種處理方式，就是問對方：「如果你是我，你會怎麼做？」這個問題能立刻產生心理效應，讓對方馬上換位思考，而你們也變成同一國。

想讓事情快點談成 同意對方不等於你輸了

再提供一個溝通訣竅：要記得，每個人都覺得自己是對的，要是你同意對方，就能更快達成目標，甚至獲得更多。

不管對方說什麼，都先試著同意對方，不必真的覺得對方是對的，只需要同意他們覺得自己是對的就好。所以如果他們說「某某政客是最強候選人」或「夏威夷披薩是人間第一美味」，就算你強烈不苟同，也能試著單純回答「你這麼想很好」或只是點點頭說「了解」，忍住不要翻白眼就好。

幾乎沒有比被人同意更能讓人卸下心防的方法，說到底，他們認為自己理解的版本是正確的。同意對方，並不代表他們的認知必須與你一致，懂嗎？如果對方說每次都是他「出門丟垃圾」，那是他個人的真實想法，即便你知道，其實上週你也丟過兩次垃圾，然而說出「沒錯，你真的有幫忙處理垃圾，我很感謝」也不會少一塊肉。同意對方能讓他們冷靜下來，再說這種做法也提醒你，真相往往不只有一個版本，而且也是一個很好的起點，有助於得出雙方都滿意的決策。

停止內在批評 也是在練習好好溝通

有時，你肯定也與自己為敵，然而你最需要也最重要的盟友，卻是你自己。

盡可能減少或消除腦中的負面雜音，市面上有數不清的書，傳授各種方法，但你也可以試試看冥想、催眠、運動、祈禱，只要對你有效都行。

你的身體就是你唯一的家，你的腦袋也只有一個，而你擁有這兩者的時間都不是很長，所以練習對自己溫柔一點，好嗎？

