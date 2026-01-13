每次煮麵「水滾開都炸出鍋」！達人曝：家中2神物可解決

不少主婦煮麵時，最怕一個不小心熱水滾開，濺到瓦斯爐台。家事達人陳映如發文表示，其實只要在煮水時，任意加入家中兩種常見食材，就可以解決這個問題。

陳映如在臉書粉專「Sona Queen的生活筆記本」發文表示，煮麵時最怕的，就是一轉身水就溢出來，把爐台弄得一團亂，其實有個超簡單的小技巧能夠預防，那就是水煮到大滾時，先在水裡倒入一小匙奶油或一點點沙拉油，這時再把麵條放進去。

她進一步指出，仔細觀察，可以發現，就算水滾得很厲害，看起來快要溢出來，水卻會在鍋子邊緣「自己停下來」，真的很神奇！陳映如闡明背後原理，那是因為油會浮在水面上，改變水面的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出。

陳映如也提醒，一定要在「下麵條之前」先加油，油不用多，一點點浮在表面就夠；另外還有兩個NG行為，分別是麵下了才加油效果就不好、及油加太多麵也會太油。她稱「下次煮麵試試看，爐台乾乾淨淨，心情也會好很多」。

另外粉專「見你一麵」過去曾分享，有些麵加了鹽會更Q彈或是更有味道，像是陽春麵跟義大利麵，但切記不要加太多，一小湯匙即可。至於烏龍麵，就要記得不需要加鹽，滾水下麵，避免過早吸水變糊，撈起後不要過冷水，保持表面滑順口感。

