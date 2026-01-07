每次產檢多1胎！30歲孕婦懷「同卵四胞胎」 醫驚：超罕見

遼寧撫順一名30歲王姓孕婦歷經四次產檢，結果每次產檢都顯示胎兒數量增加，最終確診為極為罕見的同卵四胞胎，但其中一胎被診斷為無心畸胎。醫師表示，同卵四胞胎發生機率約為1300萬至1500萬分之一，由於四個胎兒共用同一胎盤且血管彼此相連，後續孕程需密切觀察。

遼寧一名30歲王姓孕婦11月起產檢，第一次為單胎、第二次檢查變成雙胎，最終檢查出懷了四胞胎。(圖／翻攝極目新聞)

根據《極目新聞》報導，王姓女子於2025年9月自然受孕，11月起在撫順市婦幼保健院接受產檢。她在社群平台發文表示，從去年11月至12月進行的四次產檢中，彩色超音波檢查單上的胎兒數量持續增加，首次檢查顯示為單胎，第二次為雙胎，第三次檢查則顯示三胎。

廣告 廣告

為進一步確認狀況，王姓女子於12月前往瀋陽市婦嬰醫院複檢，超音波結果顯示為四胎。第四次產檢的彩超報告顯示，第四胎被診斷為無心畸胎，檢查顯示該胎兒未見胎頭、心臟及大部分肢體結構，僅可見少量血流訊號，考慮為反向動脈灌注序列徵象。

女子目前懷孕已滿16週，同卵四胞胎中有一個是無心畸胎，醫師建議要先阻斷血液供應。(圖／翻攝極目新聞)

王姓女子表示，隨著胎數不斷增加，她在驚喜之餘也感到憂心。目前懷孕已滿16週，期間曾出現噁心、頭暈等不適，但近期身體狀況已趨於穩定。醫師指出，這屬於同卵四胞胎情形，無心畸胎由其他三個胎兒供血，可能增加正常胎兒發生貧血或心臟衰竭的風險。

醫師提醒，若後續觀察發現其他胎兒出現心衰竭徵象，可能需評估減胎，但相關處置亦存在提高流產風險的可能，因此建議先行靜養觀察，再依檢查結果決定下一步。湖北一名三甲醫院婦產科主任指出，多胞胎多為異卵型態，同卵四胞胎本就極為罕見，對於無心畸胎，目前已有射頻消融或雷射凝固等成熟介入方式，可阻斷異常胎兒的血液供應，建議前往具備相關經驗與設備的醫療機構，依實際情況審慎評估治療方案。

延伸閱讀

委內瑞拉將移交最多5千萬桶石油給美國 川普：收益將造福兩國人民

F-16飛官辛柏毅失聯 澎湖鄉親湧入陳光復臉書喊：等你回來

NBA/「地表最強173」河村勇輝重返公牛！傷癒簽雙向合約