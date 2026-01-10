每次見面都喊：麻啊！「妹妹」王淑娟送別趙學煌

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌昨(10日)凌晨辭世，享壽69歲。消息傳出後，不少好友感到不捨，曾在1990年花系列《又見天堂鳥》與他飾演兄妹的王淑娟回憶，過去去探望趙學煌時，他總是揮舞著手，嘴裡不停喊著：「麻啊！」那個畫面她至今難忘。

王淑娟提到，早期在中視拍戲，大家感情都像一家人，「趙哥在花系列演過我哥，我就一直把他當哥一樣相處」，戲裡戲外的情誼，一直延續到現在。

談起趙學煌的太太，王淑娟更是滿滿敬佩，她表示，趙大嫂在意外發生後從未放棄過趙學煌，26年來幾乎守在病床旁寸步不離，「真的讓人佩服又尊敬」。在她眼中，趙大嫂撐起整個家非常辛苦，卻從不喊苦，只要趙學煌開心，趙大嫂笑得比誰都開心。

廣告 廣告

王淑娟。(資料照，記者潘少棠攝)

王淑娟感嘆，這26年的酸甜苦辣，外人難以想像，「又豈是幾句話能道盡老天給趙哥的折磨和大嫂的堅強」，如今趙學煌卸下病痛，離開這段漫長的煎熬，她雖然難過，卻也忍不住哽咽說：「趙哥不痛不麻了！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

瓊瑤《梅花三弄》男星今凌晨過世 享壽69歲

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

i-dle田小娟最新造型 華麗變身反轉魅力掀熱議

