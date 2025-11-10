每次一抱貓咪就掙扎？其實是牠正在抗議「這件事」

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都曾經歷過這樣的畫面：好不容易想抱抱可愛的貓咪，卻被牠奮力掙脫，甚至甩尾巴或發出低鳴聲。這種反應並不代表貓咪討厭主人，而是牠在「抗議」人類忽略了牠的感受。

一、失去控制感是最大壓力來源

貓咪天性獨立又警覺，當牠被抱起時，四肢無法接觸地面、身體被固定，這會讓牠覺得失去逃跑的能力，進而感到不安。尤其是後腳懸空的抱法，會讓牠覺得極度沒有安全感。牠的掙扎，往往不是拒絕親近，而是想重新掌控身體的平衡與自由。對貓來說，「腳踩穩地面」才代表安心。

廣告 廣告

抱的時機與方式也很關鍵。休息或專注時被打擾會讓牠反感，若尾巴放鬆、耳朵前傾才表示願意互動。圖:pixabay

二、抱的時機與方式不對

貓咪並非隨時都願意被抱，牠的情緒、環境與身體狀態都會影響接受度。當牠正在休息、梳毛或專注觀察環境時，突然被抱起會讓牠覺得被打擾。正確的做法是觀察貓咪的反應——若牠主動靠近、尾巴放鬆、耳朵前傾，代表願意互動；反之若耳朵後貼、尾巴抽動或肌肉繃緊，就應暫時不要抱。

三、過去的經驗留下陰影

有些貓咪曾在被抱的過程中受到驚嚇或疼痛，例如被摔落、被強迫固定或接受不舒服的醫療處理，這些都可能成為「被抱＝危險」的記憶。若想改善，可以從短時間、低壓力的接觸開始，先撫摸、再輕輕托起，讓貓咪重新建立「被抱是安全的」印象。過程中保持語氣柔和、動作穩定，避免過度用力或突然移動。

四、身體不適也會拒絕被抱

當貓咪出現身體疼痛、關節不適或腹部不舒服時，被抱會引發不適感，因此牠會本能地抗拒。若貓咪平時願意被抱卻突然開始掙扎，並伴隨叫聲變大、行動變慢或避免被碰觸，可能是健康警訊。此時應儘快帶去獸醫院檢查，排除身體問題。

五、貓咪的「抗議」其實是溝通

當貓咪掙扎、拍尾巴或低鳴時，牠並非單純在拒絕親近，而是在用自己的方式說：「我現在不舒服。」學會傾聽這種訊號，是建立信任的關鍵。尊重牠的界線、給予自主空間，反而能讓牠更願意主動靠近你。許多貓咪在被理解與尊重後，會慢慢從害怕被抱，轉變為享受人類的懷抱。

掙扎與低鳴是牠在說「我不舒服」。給牠空間與安全感，貓咪終會放下戒心，主動走進你的懷裡。圖:pixabay

擁抱不是強迫，而是信任的結果

想讓貓咪喜歡被抱，關鍵不在「練習次數」，而在「建立安全感」。當牠知道被抱時不會被強迫、摔落或限制自由，就會逐漸放下戒心。每一次輕柔的抱起、每一聲安撫的低語，都是在累積信任。等牠真正感受到你的尊重與溫柔，那個曾經抗議的小身影，終有一天會心甘情願地躺進你的懷裡。