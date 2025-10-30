每當看見食物就「瞪大雙眼」？貪吃小柴犬超萌模樣融化網友們的心！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你有看過這麼愛食物的狗狗嗎？美國紐約一隻名叫「Gen」的柯基犬，近日因一連串逗趣的表情走紅網路，牠那雙圓滾滾的眼睛，與每當看見食物就表現出誇張的神情，讓不少網友笑稱「根本是天生的演員」。

「Gen」的飼主平時就很喜歡拍攝愛犬的日常生活，並將許多有趣的互動分享至網路上，吸引了不少粉絲關注，而這隻天生性格活潑的小狗，卻有著一個特別的嗜好，那就是牠對食物極度敏感，每當主人拿出零食時，「Gen」就會立刻做出一連串誇張反應。

「Gen」會在飯桌旁默默盯著人看，用自己最無辜的神情暗示對方「我也想吃！」

(示意圖/Unsplash)

牠的誇張表情有非常多種，像是睜大眼睛、皺鼻子、歪頭等等，此外「Gen」也不僅僅只是愛吃，還特別擅長用表情「博取關注」，牠會在飯桌旁默默盯著人看，用自己最無辜的神情暗示對方「我也想吃！」，仿佛在上演一場即興喜劇。

這些有趣的瞬間被主人分享至網路上後，引起網友們熱烈討論，不少人紛紛留言表示「這隻柯基太會演了」、「根本可以cos吉娃娃」、「很適合演卡通」、「看牠的臉就知道下一秒要幹嘛」、「狗界迷因表情包後繼有人」、「都快差點認不出品種」。