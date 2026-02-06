每秒自動揮刀3萬次 擁有超音波的神奇廚刀

記者鍾釗榛／綜合報導

C-200超音波8吋廚刀。（圖／翻攝Seattle Ultrasonics網站）

一把廚房刀，通常跟科技扯不上關係，但如果它每秒震動超過3萬次，事情就不一樣了。來自美國的Seattle Ultrasonics推出C-200超音波8吋廚刀，直接把超音波技術帶進居家料理場景，顛覆大家對「切菜」這件事的想像。

C-200超音波8吋廚刀，每秒震動超過3萬次。（圖／翻攝Seattle Ultrasonics網站）

看不到、聽不到 卻真的更好切

C-200最大特色在於超高頻震動，但實際使用時，你幾乎感覺不到任何震動或噪音。刀柄上的橘色按鍵一按下，超音波系統即啟動，切割所需力道可降低約 50%，食材不易黏刀，處理完也更好清洗，對家庭廚師來說相當有感。

C-200超音波8吋廚刀，切割所需力道可降低約 50%。（圖／翻攝Seattle Ultrasonics網站）

刀體依然很講究

別以為科技加持就忽略基本功，C-200採用200mm刀刃，使用日本AUS-10鋼材，硬度達60 HRC，刃角設定為每側13度，維持專業廚刀該有的鋒利表現。雖然刀柄設計見仁見智，但在性能取向上相當明確。

連充電方式都很未來

更誇張的是，這把刀裡面真的有電池。C-200內建1,100mAh可拆式鋰電池，可透過USB-C充電，甚至支援無線充電模組，科技感直接拉滿。不過線材與充電器需另購。

價格不親民但話題性十足

C-200超音波廚刀目前已開放預購，售價399美元，約新台幣12,700 元，預計 2026年3月出貨。無線充電板另售149美元，約新台幣4,700元。它或許不是每個家庭的必需品，但絕對是科技迷與料理控會多看一眼的存在。

