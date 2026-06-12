每股配5.2元 本週最抗跌的他！

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財經中心／廖珪如報導

中華電信5月營業淨利為43.5億元，稅前淨利為43.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA為77.7億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。（示意圖／PIXABAY）

拍板通過每股配5.2元的中華電信（2412）在本週台股震盪中顯現防禦股優勢。10日公布115年5月自結合併營收為195.2億元，營業淨利為43.5億元，稅前淨利為43.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA為77.7億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續，以及子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長，5月份營運表現持續亮麗。當月合併營收較去年同期成長5.4%，營業收入及EBITDA亦雙雙創歷年同期新高，展現穩健的成長動能與經營成果。

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資通訊業務年增達雙位數：AI伺服器機房陸續交付，雲端與大型專案挹注動能

在資通訊業務方面，5月份營收達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能。其中，AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動相關收入持續挹注；同時，依企業客戶需求量身打造的專屬雲端服務表現亮眼，推升IDC及雲端業務營收年成長近30%。此外，財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，進一步挹注資通訊業務成長。

電信核心與固網寬頻穩健雙升：5G升速與行銷奏效，跨產品整合帶動影視營收

電信核心業務方面，整體營運維持穩健向上態勢。5月份受惠於5G升速方案推廣成效顯現，帶動升速客戶數增加及月租收入穩步成長，加上國際漫遊業務需求增溫，行動服務營收年增達3.3%。此外，「2026 hito流行音樂獎」社群行銷活動獲得熱烈迴響，帶動行動VIP電子會員卡轉換率達雙位數成長，進一步強化客戶黏著度與互動體驗；母親節檔期結合資費促案、購機優惠及點數回饋等整合行銷活動，亦有效帶動申辦及換機需求，推升新租用戶數持續成長。

固網寬頻業務同樣維持良好成長表現。隨著市場對高速頻寬需求持續提升，5月份300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加3.4%，顯示用戶升速趨勢持續深化。此外，透過固網寬頻申辦Hami Video的客戶數在近期顯著增加，不僅挹注影視營收，也展現公司跨產品整合策略之成效。另一方面，隨國內電路建置專案陸續完工，整體電路出租營收年成長14%，反映客戶對高品質網路基礎建設需求持續提升，也展現中華電信在網路基礎建設與數位轉型服務之競爭優勢。

累計前五月獲利全面超越財測：深化數位轉型布局，行動工商憑證系統正式上線

累計至2026年5月，中華電信合併營業收入達1,000.1億元，營業淨利為222.8億元，稅前淨利為224.6億元，歸屬母公司業主淨利為172.0億元，每股盈餘2.22元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。中華電信持續深化數位轉型與資安應用布局，5月份攜手經濟部商業發展署建置的「行動工商憑證系統」正式上線，該系統突破傳統IC卡場域使用限制，企業可透過行動裝置即時完成身分驗證與數位簽章，並支援多元介接模式與生物辨識技術，兼顧安全與便利，未來更是企業在網路世界的身分證，有效提升客戶作業效率，強化企業數位轉型。

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