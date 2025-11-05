每股8.2元併三商壽 玉山金揭未來股利政策

▲玉山金控及三商美邦人壽董事會於今（5）日通過雙方以換股方式合意併購，雙方也在晚間召開聯合記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控及三商美邦人壽董事會於今（5）日通過雙方以換股方式合意併購，並在晚間召開聯合記者會。玉山金董事長黃男州指出，將於明年1月23日將召開股東臨時會，通過後遞件主管機關核准，估明年下半年完成合併，後續雙方也將共同成立專案小組，進行如員工安置計畫等的協商與討論。至於股東擔心併三商壽需大量增資，是否影響股利發放？黃男州強調，未來仍以現金股利為主，朝穩定現金股利政策，但也會顧及支持金控成長茁壯需要的資金。

玉山金及三商壽宣布合意併購，將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，兩家公司也將於明年1月23日召開股東臨時會通過此合併案，並待主管機關審議核可後才生效。

三商壽也在晚間公告換股比例是對應玉山金以三商壽已發行的每股普通股新台幣8.2元為收購價格，並以今日為基準日，按基準日前60個交易日（不含基準日）的玉山金普通股平均收盤價新台幣32.99元計算而得。若以三商壽收盤7.13元，等於溢價15%。

▲玉山金控將以換股合意併購三商壽，玉山金董事長黃男州在聯合記者會上也說明，未來股利政策方向。（圖／記者嚴俊強攝）

玉山金董事長黃男州表示，明年1月23日將召開股東臨時會，待通過後遞件主管機關核准，估計至少要近半年時間才能完成合併流程，因此，完成合併估計要到明年下半年，後續雙方將共同成立專案小組，進行如員工安置計畫等的協商與討論。

此外，由於明年也適逢玉山金董事改選，三商壽加入後，玉山金董事會依法需要有保險專業的董事加入，至於人選則不會由任何人指定，而是會由股東會選出。

對於股東最關心的股利會不會縮水？黃男州說，今年發放1.2元現金股利，去年也是發放1.2元，，未來仍會以現金股利為主，希望維持穩定的現金股利發放，將來會有一定數額的現金股利，獲利若更好，會隨獲利而增加，今年1到10月獲利293.3億元，年增31%，與去年全年獲利261億相較，成長12%，玉山金獲利有提升，但起初這幾年金控需要資金時，也會做一些平衡。

