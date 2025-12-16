每萬人20.61床…急性病床數比 新北僅贏金門
新北人口是六都之最，每萬人一般急性病床數僅20.61床，較全國平均每萬人口一般急性病床33.20床為低，只贏過金門，成全台倒數第二。另全國每萬人口總病床數72.93床，新北僅49.77床，地方憂醫療資源不足，衍生就醫不便、城鄉資源不均問題。新北聯醫院長項正川說，分級醫療是解方，搭配遠距、到宅等配套是較務實可行做法。
新北衛生局專委楊時豪表示，依中央所訂醫療網計畫，新北與北市同屬台北醫療區，醫療資源大都集中在北市。為提升新北偏遠地區醫療可近性，有與醫療院所合作，提供平日夜診及假日日診巡迴醫療，另有遠距醫療計畫，彌補偏鄉專科醫師及醫療資源不足困境。
亞東醫院院長邱冠明說，全世界發展國家趨勢不在於增加病床，而是運用科技、穿戴裝置走向遠距醫療，或發展派遣服務媒合居家診療，解決醫院壅塞問題，而不是集中資源蓋醫院。可預見若持續蓋醫院、增加病床，未來醫療院所恐面臨降階服務、轉型長照機構壓力。
三重區近40萬人、蘆洲區25萬人，三蘆區唯一區域級醫院為新北市立聯合醫院，項正川說，當地醫療資源確實吃緊，處理上以救命為先，搭配轉院等機制，為強化三重醫療資源，待三重衛生所搬到第二行政中心，基地將蓋第三醫療大樓。
項正川直言，未來10年蘆洲可能還不會有醫院誕生，聯醫有和蘆洲區長、里長等人建立服務群組，若里民有住院、手術、追蹤等需求，聯醫都可提供協助。
