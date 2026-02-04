每趟平均只要1元 保誠人壽攜手55688推出訂閱式意外險投保

保誠人壽總經理王慰慈（左）55688集團董事長林村田（右）啟動「行車保護傘」意外傷害保險訂閱服務。

看準國人一年超過5億次的計程車搭乘量，保誠人壽引領保險創新思維，將UBI（依實際使用計費）概念導入人身保險，攜手55688台灣大車隊推出訂閱式「行車保護傘」意外傷害保險訂閱服務，試辦期為1年。民眾透過55688 APP即可投保，每趟平均保險費只要1元，即享百萬保障，大幅提升投保體驗與保險保障的便利性。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽以『人』為核心，從日常生活場景出發思考保障的可能性，此次與55688跨界合作的『行車保護傘』，正是希望讓保險真正貼近乘客的移動日常，回應城市中頻繁卻容易被忽略的行車風險。」

55688集團董事長林村田指出：「當叫車服務成為高頻使用的生活服務，乘車體驗不只關乎效率，更包含安全與安心感，透過與保誠人壽合作的『行車保護傘』，能在既有叫車流程中補足人身保障，讓每一趟行程更完整。」

根據調查，隨著數位普及，目前有超過55%的民眾習慣透過App平台叫車，保誠人壽將「行車保護傘」整合於55688 App中，以三大服務模組設計，回應乘客在高頻搭乘情境下對即時、彈性與便利的需求。

保誠人壽表示，「訂閱式保險」打破傳統以固定期間或單次投保為主的形式，「行車保護傘」讓保障可依實際搭乘行程啟動，更符合城市移動的使用節奏。乘客可於每趟叫車行程當下，自行選擇是否啟動保障，自上車至抵達目的地，全程守護乘客安全。

為簡化使用流程並提升整體搭乘體驗，「行車保護傘」將車資與保險費納入同一付款流程中，乘客於每趟行程結束後即可一次性完成付款，降低操作門檻，讓保障自然融入既有搭乘體驗。

保誠人壽強調，過訂閱投保與叫車啟動保障的設計，「行車保護傘」將行車人身保障實際導入高頻移動場景，為交通服務與保險產業的跨界合作提供嶄新示範。未來，保誠人壽也將持續「以客為本」，從不同生活情境出發，發展更貼近使用者行為的日常保險服務。