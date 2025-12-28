每逢佳節胖三斤！這真的不(全)是你的錯

（德國之聲中文網）聖誕夜剛吃了烤鵝大餐，第二天的奶酪火鍋又接踵而至。又或者是大年夜的雞鴨魚肉尚未消化干淨，正月初一的湯圓、年糕又直灌而下。有道是：每逢佳節胖三斤！盡管很多人都知道暴飲暴食不健康，但是在喜氣洋洋的氛圍中，真的很難抵擋美食的誘惑。

難道，我們注定要以飽腹之後的負罪感，開始新的一年？科學家告訴你：大可不必！因為這是人類遠古祖先留給我們的基因密碼。

誰不暴飲暴食誰就自取滅亡

德國馬普研究院代謝研究所的神經科學家蒂特邁爾(Marc Tittgemeyer)就說，要是人類真的只在缺乏能量時才進食、絕不超量，也許早就滅亡了。

他在接受德廣聯采訪時指出，正常情況下，身體感到能量匱乏時，就會向大腦發出飢餓信號；攝取了足量食物後，身體又會向大腦發出飽足信號。但是，逢年過節時的超量進食，則和人類進化過程中的另一套生存機制有關。“遠古時期的人類以漁獵采集為生，無法確保每天都能獲取足夠的食物，因此必定需要超量進食作為能量儲備。”

這套生存機制，正是如今的我們在酒足飯飽之後依然難擋美食誘惑的根源。蒂特邁爾指出，我們的大腦中存在一個激勵回路，讓遠古的祖先們能夠囤積能量以備不時之需，也讓我們在面對美食時能夠無視身體之前已經發出的飽腹信號。

當然，這個激勵回路並非一成不變，而是會受到個人生活習慣等諸多外部因素的影響。蒂特邁爾說：“比如聖誕節時，我們就會暗示自己現在應該吃很多甜食、零食。”

變胖不能全怪祖先

瑞士日內瓦大學的神經科學家呂舍爾(Christian Lüscher)同樣也是研究人類過量進食問題的專家。他的科研團隊發現，包括人類在內的哺乳動物對高糖高脂食物特別缺乏抵抗力。“面對高糖或者高脂食物時，老鼠會比正常情況下多攝入30%的能量。如果這種食物既高糖又高脂，老鼠攝入的能量就會是正常需求的250%。”

但問題是，在自然界中，幾乎不存在既高糖又高脂的食物。換而言之，我們的遠古祖先並不用面對美食當前過量進食250%的困擾。而今天的我們，每天都會在超市裡受到海量高糖高脂食物的誘惑。

呂舍爾在其論文中，特別提到了“甜品效應”。他指出，餐後甜點總是糖油炸彈，這絕非巧合。“餐後甜點就是為了讓人在本已吃飽的情況下還能繼續吃而存在的。”

吃得越甜 越愛吃甜

逢年過節家庭聚會時，總是有些人特別能吃、另一些人則相對克制。難道後者的意志力特別強大、能夠抵抗遠古祖先留給我們的基因密碼？神經科學家蒂特邁爾認為，這主要還是取決於我們日常的飲食習慣，後者能對大腦的激勵回路產生巨大影響。蒂特邁爾曾經主持過一項為期8個星期的試驗，90名受試者被要求每天在原有飲食習慣基礎上再多吃一份布丁（高糖高脂）。試驗期滿後，這些受試者對高糖高脂食物的興趣大增。“大腦在這段時間裡適應了新情況，然後就想要吃更多的糖和油。大腦中的這些新增通路，短時間內無法被移除。”

蒂特邁爾的團隊還發現，體脂率越高、也就是越胖的人，大腦的進食激勵回路就越容易失控。“這部分人的大腦不再能准確感知自己到底已經吃了多少食物，導致越吃越多。這就是惡性循環，最終可能導致嚴重肥胖。一旦到了這個階段，就不太可能用意志力來約束進食了。這不是靠自律能解決的問題。”

不過，逢年過節時，連續兩三天的超量進食尚不足以改變大腦的進食激勵回路。關鍵在於：日常飲食千萬不能養成暴飲暴食的習慣，對“糖油炸彈”更是要保持高度警惕。

作者: 德聞