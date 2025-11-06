每逢耶誕城板橋交通必塞爆？蘇巧慧：我當市長就重開機

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨2026新北市長擬提名參選人、新北市立委蘇巧慧今(11/6)表示，板橋耶誕城已舉辦14年，板橋人對於耶誕城期間的交通大打結的反應越來越大，未來若當選市長，會重新來思考整個活動。

民進黨新北市立委蘇巧慧，資料照

民進黨選對會昨日正式通過，提名蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長，預計將在11月下旬提報中執會通過。蘇巧慧也在上午接受媒體訪問，回應時事。

新北市府固定於每年11月起至隔年1月間，於板橋新板特區商圈一帶所舉辦約2個月的耶誕城活動，自首次舉辦2011年起，至今已經14個年頭。

蘇巧慧表示，板橋耶誕城已經14年了，那其實板橋人最在意的就是，在舉辦期間，交通大打結，如果舉辦期間越來越長，那市民的反應也就會越來越大。

蘇巧慧說，自己擁有嶄新的團隊，在設計感、在執行力，也都和過往是有所差異，未來會用更新、更有活力的觀念，來重新思考這整個活動，包括是在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，希望能夠創造一個讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。

