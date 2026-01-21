每逢調動流言多1／獨家！六都高階警官人事異動舉國關注 揭警政署長張榮興用人思維

林炎田此次重回首都擔任「最有表現空間、最有能見度」的警察局長一職，表現深獲各界期待。（台北市警局提供）

警政署副署長廖美玲、台北市政府警察局長李西河、刑事警察局長周幼偉1月15日屆齡退休，由於今年是全國九合一大選年，民進黨日前剛完成全國矚目的台南市長、高雄市長黨內初選提名作業，這波牽動2個直轄市、9個縣市警察局長的高階警官人事，更加受到外界關注。

這份原本應在3位高階警官正式退休前就該公告的名單，卻硬生生拖到最後一刻才拍板定案。名單正式公布後，引來外界議論，認為警政署長張榮興內舉不避親，139名高階警官異動名單中，除任用警大同學外，不乏有到任半年即跳升的爭議，警察專業是否淪為口號？

在這波重要警職人事案中，最受外界關注的莫過於高雄市政府警察局長林炎田調任台北市政府警察局長。林此次重回首都擔任「最有表現空間、最有能見度」的警察局長一職，讓張榮興不能有犯錯的壓力。

高雄市長陳其邁對林炎田任內的治安工作相當滿意。（警政署提供）

本刊調查，警政高層早先曾有意調動林炎田另任他職，無奈高雄市長陳其邁曾鬆口說「除非當署長」，否則不願意放人，調動拖延至今。但隨著張榮興上任即將屆滿2年，六都警察局長早已換過一輪，急需培養警界幹部新血，陳其邁沒有堅持不換人的理由。

但令警政高層意外的是，在高雄綠營民代口中戰鬥力極強、被視為治安戰將的林炎田，竟也能獲得藍營台北市長蔣萬安首肯，同意由他出任北市警察局長，政壇藍綠通吃的能力令人大感意外，也隱約透露出林的企圖心不死。

台北市長蔣萬安首肯同意林炎田出任北市警察局長，政壇藍綠通吃能力令人意外。（台北市警局提供）

林炎田早年曾在北市任職多年，從中央到地方各階層意見領袖相當熟悉，尤其今年底的市長選舉，北市是民進黨攻城掠地的指標性戰區，重中之重。林如何掌握轄區治安狀態，在藍綠爭鬥中求取平衡，扮演恰當角色，外界等著看。

在張榮興接任署長後，一直思索高階警官繼任人選如何選擇。本刊掌握，張榮興對內討論高階警官適任人選時，除以沉穩、專業為考量外，期別不再是重點，「性格」才是被列入調派考評重點選項之中。尤其全台各縣市地方政治勢力複雜，能否因地制宜，與地方民代首長配合，為中央分擔解憂，成為新世代評選指標。

