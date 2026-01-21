每逢調動流言多2／獨家！趙瑞華接高市警局長占地利人和之便 邱紹洲創新專業獲掌刑事局

趙瑞華曾任高雄市政府警察局副局長、督察長等職務，與地方淵源密切。（警政署提供）

張榮興定調接班梯隊人事晉用策略後，選擇他「最熟悉、最信任、最放心」的人選接任六都警察局長，以因應今年選舉年的治安掌握。外界批評他內舉不避親，拔擢同學親信，但指責的聲音卻忘了署長必須承擔任用成敗，負最後全部政治責任。

在這波人事異動中，最難決定的莫過於由誰接棒高雄市警察局長。由於陳其邁市府團隊曾表達希望新任警察局長年紀不要太大，且要能跟上市府團隊施政速度，協助市長解決地方各項疑難雜症，張榮興內心首選就是與高雄有長年地緣關係的趙瑞華。

趙瑞華與張榮興同為警大50期同學，長期與高雄市政府警察局有淵源，不僅歷任鳳山、苓雅等地分局長，還曾任高雄市政府警察局副局長、督察長等職務，與地方淵源密切，熟悉地方派系生態與事務。

為了符合陳其邁新任局長年輕化的想法，張榮興又挑選中生代、警大56期的郭士傑為第二人選，由市長陳其邁從中擇一做為市警局長接班人。

另1位受矚目的人事安排，是由保七總隊總隊長邱紹洲升任刑事警察局長。邱是中生代最受關注的刑事幹才之一，歷經5度調動刑事局服務，光是副局長一職就2度回鍋，刑事業務熟稔。目前政府首重打詐、掃黑、肅槍、肅毒，需要邱立馬建功，沒有空窗期。

據了解，邱紹洲此次能脫穎而出，在於他上任保七總隊長短短半年，以刑事專業推動保七總隊改革，將辦理刑案的邏輯運用在環保犯罪偵辦上，主張將「盜伐林木」「傾倒廢土」等環保犯罪，視為重大刑案比照辦理。

警政高層需要邱紹洲立馬建功，沒有空窗期。（警政署提供）

邱紹洲還推動佈建高解析縮時攝影機與車牌辨識系統，提升山區監控能力，要求查扣嫌犯手機，分析通訊紀錄，刨根追查幕後金主，整合刑警大隊、檢察署等情報資源，強化案件偵辦與從重量刑。

邱紹洲具備刑事偵查及科技犯罪防制雙重專業，強調透過數據與證據鏈追查幕後主謀，其科技專長與刑事實務背景，是應對現代犯罪的核心利器。

