張榮興希望黃家琦（圖）補足警察重點工作拚圖，厚植警政資歷。（警政署提供）

至於外界謠傳曾任刑事局副局長、警政署現任副署長李文章，有極高意願想接棒刑事警察局長的空缺，傳聞或有待證實。

本刊調查，李文章當年接掌台中市警局長前，確曾傳出受前署長黃明昭請託，希望他協助掌管刑事局業務，沒想到在1位警界大老推薦下，意外接掌台中市警局。如今他僅剩3年將屆齡退休，多年前又逢家中變故，心境已有所不同，如今女兒有了好歸宿，沒理由重回刑事局「天天打仗」的緊張生活，再淌混水。

在這波人事異動名單中，另有多個亮點值得關注。如警政委員黃家琦調任保二總隊長，由於黃曾任保三總隊長，任內績效不凡，但以他過去歷任資歷，在刑事犯罪偵防業務較少涉獵，張榮興希望他補足警察重點工作拚圖，厚植警政資歷。

廣告 廣告

丁靖獲警政高層臨危受命，接下北市刑大大隊長一職。（警政署提供）

另外，原台北市警局刑警大隊大隊長盧俊宏陞任刑事警察局主任祕書，遺缺由松山分局長丁靖接任。據了解，刑事局原推薦2位大隊長人選供署長選擇，其中1人來自局本部，考量其個性較安靜木訥、不擅協調溝通而作罷；另名來自地區大隊長，雖極力爭取，卻因長官擔憂其專業、領導能力無法應付而放棄。

在無適當人選下，曾任刑事局偵四大隊大隊長一職的丁靖獲警政高層關愛眼神。原來，丁在陞任北市分局長前，任職刑事局服務期間屢破重大刑案，對內領導統御、對外溝通協調佳，個性內斂沉穩又低調，能力深獲長官賞識，最後在眾人驚嘆聲中重出刑事江湖。

刑事警察局未來在打詐、掃黑、肅槍、肅毒等治安工作上，角色將更加吃重。（刑事警察局提供）

在這波人事異動質疑聲浪中，有人指張榮興先前曾表達，納入職務異動考量者，須任職滿1年半以上，儘管張榮興當時指的是縣市警察局長，但警界不少人質疑他在半年內再度將邱紹洲「跳升」，質疑半年升遷成常態，警察專業打上問號。

對外界質疑，張榮興不多做解釋，但他用人哲學已潛顯揭示出來，「本來就該用自己有把握、信任的人，難不成交給一個沒把握的陌生人？」這不是近親繁殖，期別也不再是唯一考量，「有資格任用者個個捨我其誰」，但德不配位，就算給你坐上大位也坐不穩，機會是留給準備好的人。

更多鏡週刊報導

每逢調動流言多1／獨家！六都高階警官人事異動舉國關注 揭警政署長張榮興用人思維

每逢調動流言多2／獨家！趙瑞華接高市警局長占地利人和之便 邱紹洲創新專業獲掌刑事局

每逢調動流言多3／獨家！警政署長張榮興重性格輕期別 資歷創新加心理素質才是王道