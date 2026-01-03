每週別吃超過2次！香腸火腿藏「亞硝酸鹽」長期吃恐致癌

加工食品、醃製食物長期食用可能讓肝膽腸胃暴露在致癌風險中。黃士維醫師指出，亞硝酸鹽容易誘發4種消化系統癌症，呼籲民眾建立完整的防癌飲食意識，減少攝取加工肉品與醃製食物。

黃士維醫師指出，亞硝酸鹽容易誘發4種消化系統癌症。（圖／黃士維醫師臉書）

胃癌可能是亞硝酸鹽最直接也最常見的致癌目標。秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師說明，亞硝酸鹽誘發胃癌的關鍵是轉化成亞硝胺致癌物，不單純是吃了含亞硝酸鹽的食物。許多人認為香腸火腿偶爾吃應該沒事，但亞硝酸鹽在胃酸環境下會與蛋白質分解產物結合，形成強致癌物亞硝胺，這種化學反應和攝取量沒有絕對安全界線。

廣告 廣告

針對食道癌風險，黃士維指出，亞硝酸鹽對食道特別危險，因為食道黏膜的脆弱性遠比想像中容易受損。他觀察到許多患者一開始以為喉嚨卡卡只是胃食道逆流，但實際上長期攝取亞硝酸鹽有許多隱藏的食道癌風險。

關於大腸直腸癌，黃士維表示，大腸癌對不同飲食型態的風險完全不同。多吃蔬果、少吃紅肉加工品的人風險較低，但長期高脂高蛋白配醃製品的人就可能誘發癌變。正常情況下腸道菌群會幫助分解食物，但有些人覺得沒便秘就沒問題，忽略了潛在風險。

黃士維也提醒，許多人以為肝癌只跟B型肝炎、C型肝炎有關，卻不知道亞硝酸鹽也可能傷肝致癌。（示意圖／123RF）

黃士維也提醒，許多人以為肝癌只跟B型肝炎、C型肝炎有關，卻不知道亞硝酸鹽也可能傷肝致癌。他說明，亞硝酸鹽最危險的情況是肝臟代謝負擔過重，當長期攝取含亞硝酸鹽的加工食品，肝臟必須不斷解毒代謝這些化學物質。這種慢性肝損傷雖然不像病毒性肝炎那麼直接，但風險依然存在，特別是本身就有脂肪肝、肝炎的人更要小心。

黃士維建議，民眾應少吃加工肉品、醃製食物，每週不超過2次。吃加工品時搭配高維生素C蔬果，如芭樂、奇異果、青椒。隔夜菜盡量別吃，真的要吃也要徹底加熱。他也呼籲40歲以上民眾定期做胃鏡、大腸鏡、腹部超音波檢查，及早發現問題。

延伸閱讀

新年傳悲劇！義大利阿爾卑斯山區雪崩 強風阻救援釀3死多傷

賴清德不演了？20綠委連署修兩岸條例 更名「台灣與中華人民共和國」

瑞士酒吧大火47死！老闆稱「悲痛欲絕」：吃不下也睡不著