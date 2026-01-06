每週去好市多的都是什麼人？ 網友直言：有錢有閒的

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

量販店是否真的比較省錢？一名網友近日在網路分享，自己與太太約一個月才會到好市多採買一次，原因並非距離等因素，而是商品份量大且較划算。不過原PO也指出，發現相較於其他家連鎖量販店也沒有未必比較便宜，因此他也好奇詢問「每週去好市多報到的都是什麼人？」

（示意圖／Unsplash）

原PO接著指出，實際比價後發現，好市多商品未必全面較便宜，有時在家樂福、大全聯就能買到價格相近的商品，因此平時多半選擇住家附近的超市即可。他也提到，現在前往好市多多半是「有特定目的」才會前往，例如購買好市多限定酒類、大份量牛肉與海鮮，或是衛生紙等消耗品，否則平常兩夫妻的生活型態，並不適合頻繁採買大包裝商品。

對此，原PO非常好奇「每週去好市多報到的都是什麼人？」他也分析多種可能，猜測可能是「試吃狂人」、「喜歡吃好市多壽司的人」、「想每週吃好市多烤雞、沙拉、火鍋的人」、「家裡人口雙位數的大家庭」、「覺得去好市多=美式生活的人」，並歡迎網友補充。

貼文曝光後，不少人表示：「只買特價品 牛奶 牛肉 衛生紙」、「騎腳踏車不用10分鐘就到了，買水果跟牛奶」、「就是去買特定幾種商品啊，每週會有點拼」、「肉類、鮮奶、特價日用品」、「一週幾天內的家庭消耗品跟食材離家近的話，基本上就當全聯小北，很方便」。

也有網友認為：「能去好市多消費的人，本質上是擁有充裕現金流並能負擔固定會員費的群體」、「住得近、家裡地方大、有大冰箱、人口夠多的」、「有錢有閒的人」、「好市多離我家5分鐘，我幾乎每個禮拜都去買」、「住附近的居民，習慣吧？」

