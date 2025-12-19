每週吃蛋1次以上 阿茲海默症風險降47%！美研究：蛋黃「膽鹼」成關鍵

注意! 適量吃雞蛋 美研究:可降低罹失智風險 (圖/TVBS)

過去雞蛋長期因膽固醇問題被貼上適量食用的標籤，但近年來隨著營養科學的進步，這項平價食材已搖身一變成為護腦神隊友，對於擔心記憶力衰退或想預防失智的民眾來說，正確吃蛋，可能是一項高投報率的健康投資。

成大醫院神經部主治醫師 洪煒斌表示這項研究不僅透過問卷調查飲食習慣，更結合了 578 位受試者逝世後的腦部解剖數據。病理分析發現，有吃蛋習慣的人，大腦中與阿茲海默症相關的病變標記，如類澱粉蛋白斑塊與神經纖維糾結，明顯較少，顯示雞蛋可能對大腦結構具有實質的保護作用。許多人吃蛋會刻意挑掉蛋黃，但這可能讓你錯失了護腦的關鍵。

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙指出蛋裡面有一些像是膽鹼啊或者Omega-3可以放抗發炎或者跟神經傳導相關的物質。但是攝取進去能不能到腦部來預防失智這一些，我覺得目前需要更多的研究進行才會知道結果。不過最重要的事情是均衡的飲食，然後以及適當的活動，這些都可以增加我們對認知功能的刺激。

根據2024年發表於權威學期刊，營養學一項重要研究，美國羅許大學的研究團隊分析，記憶與老化計畫中， 1024位長者的數據，平均追蹤時間長達 6.7 年。研究結果顯示，與每個月吃不到一顆蛋的人相比，每週至少吃一顆蛋的長者，罹患阿茲海默症的風險降低47%。

東元綜合醫院神經內科醫師 林孟昕表示雞蛋裡面有一些營養素可以針對我們認知功能跟促進大腦健康，包括第一個是膽鹼，膽檢是一個大腦的建築材料，它是我們一個必需的營養素，它可以產生神經傳導物質乙醯膽鹼。那乙醯膽鹼的話是對我們的記憶力，跟學習能力跟專注力都有一個很好的幫助。

成大醫院神經部主治醫師 洪煒斌指出雞蛋亦含有 Omega-3 脂肪酸與葉黃素，這些營養素能抑制大腦的微發炎反應，可能具有抗發炎與抗氧化的效果，減少神經細胞受損。

阿茲海默症(AD)是一種神經退化性疾病，由於人口老化，發生率不斷上升。而來自飲食的膽鹼攝取，被認為與降低失智發病風險有關。

中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青表示雞蛋富含多種對大腦健康有幫助的營養物質，包括膽鹼、Omega-3 脂肪酸以及葉黃素。其中Omega-3 脂肪酸和膽鹼都具有保護神經的作用，去年曾經有學者針對「雞蛋攝取量」與「老年人阿茲海默症風險」做過相關的研究，結果發現：經常食用雞蛋不但可能改善認知能力，還具有降低阿茲海默症風險的效果。

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師 黃文謙表示所謂的均衡飲食，除了蛋白質攝取充足以外，適當的膳食纖維包含蔬果的攝取以及適量的澱粉類，這樣子構成一整餐，這整體的飲食可能會對失智的控制來說。更加重要，一方面除了餐點的內容物以外，這些餐點還有蛋白質的適當攝取，可以減少我們肌肉的流失。

均衡搭配，雞蛋雖好，但不能取代多樣化的飲食；搭配深綠色蔬菜與全穀類，更能發揮抗氧化效果。每週將雞蛋納入菜單，不僅經濟實惠，更是為大腦存下「認知老本」最簡單的方法。

