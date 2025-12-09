每週慢跑1小時壽命延長6年？專家：關鍵不是速度，是持續

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近年最受歡迎的運動之一，非「超慢跑」莫屬，尤其在長輩族群中掀起熱潮。究竟這項看似平凡、甚至「跑得很慢」的運動，為何能穩坐熱門排行榜？健康專家指出，超慢跑的魅力在於「人人都做得到」，且對膝蓋與關節負擔小，能有效提升身體狀態。

中醫師鍾典育指出，超慢跑最早由日本福岡大學運動生理學教授田中宏曉提出。田中博士年輕時是競技跑者，卻因傷勢無法再進行高強度運動，因此開發一套「負擔低、人人都能持續」的跑步方式，成功吸引大量中高齡族群投入。

研究揭3大好處：護膝、降三高、延壽

1.保護關節、強化核心

超慢跑強調「前腳掌著地」與每分鐘120～180步的節奏，能減少跑步對膝關節的衝擊。一項12週研究顯示，參與者膝蓋疼痛減少20%，活動度增加15%。腿部與核心肌群也明顯提升，被視為「最溫和的跑步」。

2.改善心血管與三高

研究指出，連續12週的超慢跑後，參與者的空腹血糖、低密度膽固醇及發炎指數（CRP）皆下降，最高可降幅達15%，同時也有助於血壓控制，降低心血管風險。

3.增強記憶、延長壽命

超慢跑能刺激大腦額葉與海馬體，提升認知與記憶力。哥本哈根市心臟研究更指出，每週進行1～2.5小時慢跑，男性平均壽命增加6.2年，女性增加5.6年。

誰最適合做超慢跑？

鍾典育指出，超慢跑以「能微笑、能聊天、能唱歌」的速度進行，特別適合：

1.久坐族、沒有運動習慣者

2.膝關節敏感者

3.想運動但沒時間、沒場地者

4.中高齡族群

建議循序漸進，可從每天5分鐘開始，逐步增加到10～60分鐘。

關鍵提醒：暖身、收操不能少

鍾典育提醒，運動前應暖身，運動後要伸展，若出現不適應立即停止並尋求醫師協助。

此外，專家也推薦3個常用穴位，有助放鬆關節與腿部肌肉：

1.足三里：強壯下肢、改善氣血

2.血海：活血化瘀、改善循環

3.陽陵泉：舒筋活絡、緩解僵硬

鍾典育說明，超慢跑不僅不需要昂貴設備，也不受場地限制，只要穿上運動鞋，就能在家附近、公園或社區開始。正因為「容易做、持續做、會見效」，這項運動才在長輩圈持續爆紅。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

