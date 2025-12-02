每週活躍使用者近8億人！ChatGPT代碼洩漏驚人變化 不想看廣告恐得掏錢

2022年11月30日ChatGPT問世，徹底改變了商業 、科技，甚至你我的生活，在這場AI盛宴的最大贏家，輝達執行長黃仁勳當時盛讚，ChatGPT的出現猶如AI界的iPhone時刻，然而，天下沒有白吃的午餐，越來越多跡象顯示，ChatGPT將推出廣告，不過，猜測應該只會出現在免費版。

ChatGPT每週活躍用戶接近8億人

ChatGPT推出3年後，已成為史上最受歡迎的科技產品之一，根據《商業內幕》（Business Inside）報導，截至2025年9月ChatGPT每週活躍用戶已接近8億人。換句話說，接近全球每10人有1人是ChatGPT的活躍使用者。

此外，OpenAI 告訴《商業內幕》，截至7月hatGPT 用戶每周向聊天機器人發送180億則訊息、每天超過25億則訊息、或每秒2.9萬則訊息。

不僅如此，OpenAI 日前宣布其企業客戶數量已達 100 萬。

同時，ChatGPT也推動OpenAI的估值，《紐約時報》2024年2月的一篇報告估計該公司的估值為800億美元，同年10月其估值飆升至1570億元，《路透社》的一篇報導稱，如果OpenAI上市，其估值可能達到1兆美元。

3年之間ChatGPT使用習慣悄悄出現變化



這3年ChatGPT亦有顯著的進化，ChatGPT 最初推出時，用戶只能編寫提示訊息並從聊天機器人接受文字回應，但目前已經包括生成圖像和語音轉文字，今年4月更推出AI購物功能，可以提供產品推薦。

根據OpenAI研究，2024年6月，用戶發送的訊息中有53%與工作無關，47%與工作相關，一年後，雖然兩種訊息都持續增長，但與工作無關的資訊躍升至73%，而與工作相關的資訊則下降至27%。

ChatGPT要有廣告了？



與此同時，OpenAI正在積極測試在ChatGPT應用程式中嵌入廣告，開發者Tibor Blaho在最新的 Android版ChatGPT beta中發現了相關代碼，程式碼內已出現「廣告功能」、「搜尋廣告」、「集市內容」等字眼，暗示ChatGPT即將引入廣告。

《Engadget》報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）去年在哈佛商學院的活動上表示，他為盡一切可能避免在ChatGPT中嵌入廣告，但沒有真正排除這種可能性。奧特曼表示，對OpenAI來說這是一種最後的商業模式，但他並不完全反對這種做法。

Android系統用戶首當其衝



目前尚無法確定ChatGPT會如何呈現廣告內容，是類似Google 一樣，在搜尋資料裡置入廣告內容，或者協助企業製作個人化廣告，將內容直接推向使用者，不過大多推測，廣告預計主要針對免費使用者，付費訂閱者可以繼續享受無廣告的體驗。

雖然目前已看到Android系統可能會開始看到廣告的跡象，但尚未有證據顯示iOS版本也將推出廣告。

此外，有外媒建議，iPhone用戶破解ChatGPT廣告的方法，用戶只要問Siri一個它無法回答的問題，它就會轉而使用 ChatGPT，然而根據蘋果與OpenAI的協議，這些內容不會被用於訓練AI，廣告也會被排除在外。