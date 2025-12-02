每週被觀眾羞辱1次！男星毒舌升級 「社會WTF圖鑑」全揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025台北喜劇節正式邁入第三屆，今年以「療笑(The Laughing Comfort)」為主題，在百場演出中，近期在影集《黑盒子》與李李仁合作，並在《誰是被害者》演過大反派的「壯壯」陳彥壯再度回歸，今年把毒舌火力全面升級，從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，他把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」，台上直接幫觀眾把心裡那句：「蛤？你現在是在公三小？」講出來。

談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料：「被質疑不好笑不是『曾經』，是『每個禮拜』的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有三位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。壯壯苦笑說：「結束後他拍著我肩膀說『學長加油』，臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」

被問到「收到最羞辱的話」是什麼？壯壯秒答：「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問『要開始講笑話了嗎』。」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示：「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」

今年台北喜劇節旨在打造一個「人人都能被療癒、也能療癒別人」的舞台。不論你被生活壓垮、被老闆荼毒、被愛情整得體無完膚，這裡都能用笑聲重新加油打氣。壯壯也大力推薦觀眾走進喜劇現場：「台北喜劇節就像一座大型笑聲能量場，你來，是為了大笑；我來，是為了被羞辱，讓我們互相成就彼此。」

此外，持續十多年的《卡米地站立喜劇爭霸賽》今年也首度與LINE VOOM攜手合作VOOM LIVE直播，12月將重播2023年決賽精彩畫面，並於2026年1月下旬首播今年最新一屆初選與激戰決賽，為台灣喜劇界帶來最強新人火力，也替喜劇節再推一波高潮。演出及購票資訊請上台北喜劇節官方網站。

