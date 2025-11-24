每道門藏驚喜？ 浴室在對門 房客：好奇葩 業者曝這原因

周先生在入住後表示，他原本以為訂的是套房，卻發現浴室竟然設在房間外的公共走廊對面。（圖／周家禾提供）

演奏家周先生，上周六到台南演出，下榻火車站附近的旅館，由於周邊都滿房，他也沒有其他選擇，結果入住後發現這房型很特殊，浴室和房間分開，除了房門卡還配了鑰匙，讓他覺得這設計很奇葩，而業者也解釋了，原來是因為老屋改建，為了符合消防法規而設計。

周先生在入住後表示，他原本以為訂的是套房，卻發現浴室竟然設在房間外的公共走廊對面。（圖／周家禾提供）

周先生在入住後表示，他原本以為訂的是套房，卻發現浴室竟然設在房間外的公共走廊對面。周先生解釋，他必須使用房卡和另一把鑰匙來鎖住浴室，以防他人共用，這樣的設計讓他感到非常奇特。針對這種特殊設計，旅館業者說明，基於空間法規的要求，必須保留通道，而這個浴室確實是專供該房間住客使用的。

原來，這家旅館是由一棟老補習班合法改建而成，房間後方就是消防通道，為了安全考量才有這樣的設計。業者表示，每層樓只有這一間是雅房型態，價格比套房便宜1000元，而在隱私保護方面則有門禁卡進行管制。旅館人員補充道，這種「雅致系列」的房型設計是為了能夠通往後方的消防通道。

業者強調他們主打「打開每一道門都有驚喜」的老屋翻轉風格，但這種驚喜感受因人而異。同時，業者也強調所有房型資訊在官網上都有清楚揭露，並無刻意隱瞞。有民眾認為，由於是老屋改建，無法像新建築那樣擁有現代化的設計。另有民眾表示，如果在訂房前就知道這樣的特殊設計，他們可能還是會選擇入住。

台南有許多老宅重生的案例，這些改建保留了具有價值和意義的歷史痕跡，同時結合了現代化設計，讓旅客能夠重新見證老房子過去的美麗風華。每棟老宅都有自己獨特的故事，如何解讀則取決於旅客自己的體驗和感受。

