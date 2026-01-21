每隻條紋獨一無二 北市動物園國際斑馬日教識圖

（中央社記者楊淑閔台北21日電）台北市立動物園今天表示，今年是農曆生肖馬年，1月31日是「國際斑馬日」，當天到園內參與玩遊戲，可識「圖」分辨查普曼斑馬、格利威斑馬及山斑馬。

迎接馬年，台北市立動物園認識馬的活動展開，1至2月每週四上午11時，於園內溫帶動物區蒙古野馬活動場前，舉辦訴說蒙古野馬故事的活動。

1月31日逢「國際斑馬日」（International Zebra Day），動物園規劃舉辦「識『圖』老馬」活動，當天上午10時30分及下午2時30分，將在非洲動物區斑馬活動場前辦理2場次，完成教育駐站挑戰的人，有機會獲得動物園2026年限定斑馬日徽章。

廣告 廣告

動物園表示，斑馬毛皮上黑白相間的條紋，每隻條紋都像人的長相、指紋一樣是獨一無二的，目前分類將斑馬分為3種，包含查普曼斑馬（Chapman's Zebra）在內的平原斑馬（Plains Zebra）、格利威斑馬（Grevy’s Zebra）及山斑馬（Mountain Zebra）。

動物園舉例，查普曼斑馬有相對較短的耳朵、延伸至腹部的條紋，身上的白色條紋還帶有咖啡色陰影般的色彩，動物園內的查普曼斑馬是平原斑馬的亞種，原始棲息地在非洲東南部的稀樹草原，隨著季節變化，牠們會逐草場和水源移動而居。

動物園補充，斑馬以1匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，遷徙季節裡聚集為更大的馬群同時移動。

平原斑馬整體的生存狀態受國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為近危（NT），野外族群數量雖相對穩定，但其原棲地仍面臨農地開發利用、家畜放牧導致的資源競爭、草原退化等壓力，人類為取得毛皮的獵捕行為，也威脅其生存。（編輯：管中維）1150121