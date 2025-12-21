每顆2000元！張文「露天拍賣」買24顆煙霧彈「私訊」賣家：玩生存遊戲

社會中心／綜合報導

嫌犯丟擲煙霧彈攻擊的情形。（圖／翻攝畫面）

27歲張文亂刀奪走3命，最後自己墜樓身亡，釀成4死悲劇。台北市警方追查煙霧彈來源，從平板中解密出張文去年（2024）就開始陸續從網路平台購入軍事裝備，沒有工作的他，竟一次花了4萬8千元從「露天拍賣」購入這次犯案用的煙霧彈，警方也要追查他的金流。

警方指出，張文從2024年開始月就開始購入戰術手套，以及防彈的面盔等防禦的工具，最重要的是在今年1月份在一個平台，跟一個貿易商購買一箱24顆的煙霧彈，「每一顆煙霧彈每顆2000元，合計4萬8」，這24顆煙霧彈分別在這次的攻擊行動當中「全數使用完畢」。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

警方推算，17顆煙霧彈在北捷連通道使用，另外有4顆燒毀在手推的行李箱中，以及在誠品南西店馬路上丟擲2顆，在進入門口的時候，有一顆未爆彈，所以總共是24顆。同時，張文也在今年11月開始購買酒精、噴火打火機等點燃工具。

據了解，張文當時購買煙霧彈時，是透過「私訊」的方式傳訊息給賣家，告知賣家因為有在玩生存遊戲，才會一次買這麼多的煙霧彈。

警方指出，除了花4萬8千元購買煙霧彈外，張文的防毒面具也要好幾千元，零零總總加起來也約6萬元，再加上他每個月1萬7千的房租，對一個沒有工作，卻可以維持生活，甚至購入大量軍事備品的張文來說，也是不小的負擔，因此金流將是警方接下來的追查重點。

