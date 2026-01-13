每餐都要沾？5大常見醬料恐成腎臟殺手 醫師提醒不只高鈉

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。

醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意

洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。

2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。

此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖維化。

腎友「這5類醬料」勿吃過量！高鹽高糖等成分要注意

洪永祥醫師也綜合臨床觀察與成分分析，為民眾整理出5大常見傷腎醬料：

辣豆瓣醬：鈉含量偏高，容易超過每日建議鹽攝取量，且同時重油、重辣，可能刺激腸胃負擔，進而影響整體代謝。 醬油膏：為了濃稠口感加入修飾澱粉與鹽分，少量沾食就可能攝入大量鈉。 番茄醬：番茄看似健康，但製成市售番茄醬後，糖、鹽含量都高，且濃縮後鉀含量偏高，對糖尿病或高血鉀風險者的腎友可能造成影響。 沙茶醬：成分有乾燥海產類，磷、鉀含量皆不低，加上民眾習慣吃火鍋大量使用，沾一沾吃完一餐就可能造成血磷上升。 美乃滋、沙拉醬：雖然不鹹，但每100克中油脂占比高，長期易造成血脂異常與血管硬化，引發腎動脈狹窄。

不沾醬也好吃 醫推2招找回「原味高級感」

洪永祥醫師強調，要腎友減少攝取醬料，不是「什麼都不能吃」，而是可以讓舌頭重新適應食物本身的味道。他建議可善用天然辛香料，如蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒，以及九層塔、香菜、迷迭香等各式香草，幾乎不含鈉，還能提供豐富的香氣，降低對鹹味的依賴。覺得食材如烤魚、燙青菜等沒味道，也可利用酸味提鮮，在料理中加入檸檬汁或白醋，提升味覺的層次，就能減少對鹽分的需求。

