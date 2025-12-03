「每一次救援，都可能改變一個物種未來」 海豹界感人續集！5年前被救的小海豹帶寶寶回來了

母女檔曝光！當年被救起的海豹Kale（左），如今帶著小寶寶Amethyst（右）在熟悉海域悠游，讓救援團隊看了超感動。（翻攝自RSPCA Stapeley Grange）

「你救我，我回來給你看小孩。」英國動物救援團隊5年前（2020）救回的孤兒小海豹Kale，如今竟然「升格當媽」，還帶著可愛的小海豹寶寶回來「報平安」。看到生命延續的那一刻，救援人員全都紅了眼眶：「這就是我們做這份工作最重要的理由！」

英國動物救援單位RSPCA Stapeley Grange最近上演一場超催淚的「海豹報恩」戲碼──5年前救回的一隻孤兒海豹Kale，今年（2025）竟然驚喜現身，而且不只自己活得超好，身邊還多了一隻小寶寶！

從奄奄一息的孤兒，到勇敢的海豹媽媽

Kale在2020年被BDMLR英國海洋救援組織救起時，還是小小一隻、失去媽媽的可憐寶寶。當時牠虛弱到只能靠胃管餵食，後來才慢慢改為人工餵魚。「當時我們真的不知道牠能不能活下來。」照護主任史都華（Lee Stewart）回憶道。

Kale當年獲救時還是個小海豹，奄奄一息的牠虛弱到只能靠胃管餵食。（翻攝自RSPCA Stapeley Grange）

在精心照護與復健下，Kale慢慢恢復體力，被送到戶外水池練習「海豹野外生存技能」，最後成功重返北威爾斯沿岸的大海。

驚喜現身！Kale帶著小孩回來了

去年（2024）救援人員曾遠遠看到長大的Kale，大家已經很感動。但今年驚喜更大──Kale竟然帶著一隻小海豹寶寶出現！

小海豹全身雪白絨毛，萌到爆炸，救援隊還替牠取名 Amethyst（紫水晶），象徵寶貝又珍貴。救援員激動說道：「看到牠長大、活下來，已經很驕傲了。結果牠還當了媽媽！簡直是最甜的回禮。」

生命延續就是救援價值

史都華感慨說：「每一次救援，都可能改變一個物種的未來。」看到 Kale 健康地在海中育兒，他們全隊都覺得：「正是這樣的時刻，讓我們深刻明白救援與復健工作的重要性。」所有投入的努力，在這一刻全部被治癒、全部值得。

