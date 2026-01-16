每10人就有3人腎功能亮紅燈！醫：靠定期「抽血+驗尿」守住黃金治療期

「沒有症狀就沒事」其實是許多慢性腎臟病患者的最大迷思。根據衛福部統計，台灣約每10人就有3人腎功能異常1，但多數人在病情惡化前毫無察覺。瑞東診所院長杜柏村醫師提醒，「腎臟病初期幾乎沒有症狀，等到出現泡泡尿、水腫或疲倦時，往往已進入中晚期。」他呼籲，最有效的保腎方法不是吃偏方或亂補，而是「定期抽血和驗尿」，早期發現、及早治療，才能真正「愛腎才會贏」。

「泡、水、高、貧、倦」是警訊 但症狀出現才就醫已太晚

杜柏村醫師分享，診所10月舉辦的「愛腎才會贏」慢性病衛教講座反應熱烈，現場三十多位社區長輩熱心提問。其中一位長者在聽完慢性腎臟病可能出現的症狀後立刻問出，「那要怎麼早點知道自己有沒有腎臟病？」這句話成了全場重點。杜柏村師回答，「最重要的是定期抽血加驗尿。」可藉由檢查腎絲球過濾率（eGFR）與尿蛋白指數，提早發現腎臟受損的跡象。醫師也提醒，民眾可多加利用目前政府提供的免費成人健檢，建議30到39歲者至少每五年檢查一次、40到64歲每三年一次，65歲以上每年一次。



圖/瑞東診所舉辦「愛腎才會贏」衛教講座，現場民眾反應熱烈，積極了解腎臟病防治知識。

慢性腎臟病早期幾乎無感，一旦出現泡泡尿、下肢水腫、高血壓、貧血或倦怠等症狀，通常已是腎臟病第三期，甚至是第四期。杜柏村醫師指出，這些症狀雖常被忽略，但都是腎臟功能下降的信號，「很多人等到症狀明顯才就醫，結果錯過最佳治療期。」他建議，有家族腎病史、三高、肥胖、痛風或65歲以上族群，都應養成每年至少一次腎功能檢查的習慣。

此外，對於「長期吃慢性病藥會導致洗腎」的常見迷思，杜柏村醫師澄清，現在藥物非常進步，許多降血壓、排糖藥反而能保護腎臟，只要依照醫師指示服藥，就不會傷腎。相反地，若因恐懼而自行停藥，或改吃偏方、保健食品，反而會讓腎功能惡化更快，「有些病人不敢面對疾病，甚至跑去吃來路不明的保健品，結果是延誤治療、花錢又傷身。」



圖/瑞東診所院長杜柏村（中）提醒，腎臟病初期無症狀，呼籲民眾應「定期抽血加驗尿」以早期發現、及早治療。

年輕女病患擅自停藥差點洗腎！醫籲：「早篩早治」配合醫囑很重要

杜柏村醫師分享，讓他印象最深刻的是一名因紅斑性狼瘡而長期服用類固醇的年輕女性，她為了外表美觀擅自停藥，結果第一次停藥就出現腎衰竭，需立即洗腎。幸好經透析治療後恢復，但第二次又因同樣原因而停藥，腎功能便再也回不去了。

另一位五十多歲的老師前往健檢，意外發現血糖過高，且蛋白尿高達800 mg/g，診斷出罹患糖尿病腎病變，所幸他警覺性高，並積極配合治療，早期就使用新型排糖藥及血壓藥，目前已穩定控制六年多，腎功能維持良好，「早一點發現、早一點介入，真的能把腎功能穩穩守住。」

據台灣腎臟醫學會發布的《2021年至2024年腎病年報》統計2，台灣透析（洗腎）發生數在2019年達到12,475人的高峰後，連續兩年呈現下降趨勢；儘管2022年數字微幅回升至12,459人，但整體並未超過2019年高點，顯示台灣洗腎人口已呈現負成長趨勢。杜柏村醫師分析，整體來看，這兩年台灣洗腎的成長率已趨近於零，顯示除了落實共同照護外，「治療的早期介入」確實發揮了關鍵作用，成功抑制透析數上升的狀況。談到治療趨勢，杜柏村醫師指出，近年在早期介入部分，SGLT2i(鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2)抑制劑已成慢性腎臟病治療的突破，不僅能降血糖、延緩腎功能衰竭，還能保護腎臟和心臟。最後醫師強調，罹患慢性腎臟病並非無藥可救，只要配合治療，誠實告訴醫師用藥情況、持續追蹤並調整生活習慣，就能長期穩定。而早期篩檢、維持運動與均衡飲食，就是保腎最好的良方！



圖/台灣腎臟醫學會邀請林智勝擔任「治腎」衛教大使，提倡「早篩早治」的觀念。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為每10人就有3人腎功能亮紅燈！醫：靠定期「抽血+驗尿」守住黃金治療期