每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊

慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。

社團法人年輕病友協會今（15）日與多名立委共同召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，呼籲將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，降低再住院率、改善患者生活品質及縮短不健康餘命目標前進。

根據健保署近3年慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案（P4P）資料顯示，照護成效未見提升，出院後14日內再入院率從111年5.8%攀升至113年7.7%，急性住院比例逐年增加，3年內新增近3萬名中重度住院患者。台大公衛團隊研究更指出，COPD一年實際死亡數約1.7萬人，為官方統計數的4.5倍，疾病負擔（DALY）與「國病」肺癌相當。

立委蔡易餘分享，父親是長期是COPD患者，在50幾歲期間因咳嗽住院，越後期越長反覆住院甚至無法睡覺，最後是接受器官移植後康復。立委王正旭則提到，阿公也是COPD的患者，在70幾歲的時候快速惡化在1、2個月內就離世，呼吸道的慢性疾病就是COPD，目前照護計畫中重度患者14天反覆住院，住院人數逐年上升，如果能有好的治療管理可以降低醫療負載和急診就醫等需求。

立委黃秀芳則指出，自己的選區彰化市傳產大縣，勞工朋友如果暴露在粉塵或有長期吸菸史的民眾，對COPD疾病意識不足，經常把「喘、咳、走幾步就累」誤以為是年齡或體力下降，顯示健康識明顯不足。

健保署署長陳亮妤表示，健保署106年就開始COPD專案，而在與相關醫學會討論後，COPD品質改善專案進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。針對新藥給付，未來會成立CHPTA擴增醫療科技評估量能，提高各個支付的成本效益。

國健署副署長林莉茹強調，COPD九成是吸菸或暴露在二手菸環境所造成，國健署提供多元戒菸服務，全國有3000家合約醫療機構，方便民眾就近接收戒菸相關服務。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長暨北榮胸腔部主任陳育民指出，急性惡化住院的COPD患者一年死亡風險高、病程一旦開始惡化反覆住院的時間間隔會縮短，病人一旦過去以吸入劑為主的傳統治療已有近半數患者無法得到穩定控制。今年國際治療指引GOLD已正式將新型生物製劑納入治療指引，運用新型生物製劑對中重度患者治療，可以有效降低中重度急性惡化，改善肺功能和病人生活品質，台灣亦同步更新臨床指引，呼籲健保加速接軌。今年胸重在LDCT檢查時也會同步檢查肺氣腫等肺功能，

年輕病友協會理事長潘怡伶表示，許多患者初期不知道該到哪裡篩檢，確診後也不了解治療穩定的重要性，使照護壓力落在青壯年照顧者身上，甚至影響工作。若能提供穩定有效的治療，不僅能讓病友維持生活能力、減少住院，更能降低年輕照顧者的負擔。

